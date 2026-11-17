Marcelo Rodio y Catena Zapata clausuran la muestra de Fernando Maza en Museo Evita Palacio Ferreyra, reforzando la alianza público-privada para la cultura en Córdoba.

Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, cerró oficialmente la exposición "La construcción de la pintura" dedicada al artista Fernando Maza en el Museo Evita Palacio Ferreyra. Este acto de clausura se enmarcó dentro de la Muestra Anual de Bodega Catena Zapata y reafirmó el compromiso institucional con la promoción del arte visual contemporáneo.

La iniciativa integró el bloque expositivo "Fuerza Natural", un programa que congregó siete propuestas distintas para explorar conceptos como la memoria, el territorio y la naturaleza. Esta articulación entre el sector público y el privado demostró ser una estrategia eficaz para sostener y diversificar la actividad cultural en la provincia durante este ciclo de presentaciones.

Also read Sheinbaum evita temas comerciales con China en visita a Shenzhen

Curaduría y Evolución Artística de Fernando Maza

Con curaduría de Pablo De Monte, la muestra "La construcción de la pintura" trazó un recorrido analítico por las diversas etapas de la producción creativa de Fernando Maza. Los visitantes pudieron observar la evolución de su lenguaje plástico y comprender las búsquedas conceptuales que han definido su trayectoria profesional a lo largo del tiempo. Esta selección de obras permite reconocer cómo el artista ha ido transformando sus herramientas expresivas para responder a nuevos interrogantes estéticos.

El título de la exposición sintetiza la visión del artista al presentar la pintura no como un resultado estático, sino como un proceso activo de construcción continua. Cada elemento visual, desde la línea hasta el color y el espacio negativo, participa de una composición que se revela progresivamente ante la mirada del espectador. Esta filosofía invita a interpretar las obras como sistemas complejos donde la forma y el contenido se entrelazan constantemente.

Advertisement

Estructuras Simbólicas en el Universo Pictórico

Las obras de Fernando Maza se caracterizan por la integración de objetos cotidianos, signos, letras, números y fragmentos arquitectónicos sobre el plano pictórico. Estos elementos se organizan para formar escenarios imaginarios que desafían la percepción convencional del espacio y la realidad tridimensional. La presencia de escaleras, arcos, columnas y ventanas sugiere una arquitectura que no responde necesariamente a un lugar físico específico, sino a una lógica visual propia del creador.

Cada componente dentro de la composición ocupa un lugar preciso que genera una sensación de profundidad, contrastando con la superficie plana inherente al lienzo. Esta disposición crea una tensión visual donde las estructuras parecen contener otras imágenes internas, funcionando como espacios dentro de espacios. La geometría y las perspectivas construidas permiten múltiples lecturas, invitando al público a recorrer este universo de signos desde una perspectiva individual y subjetiva.

Colaboración Institucional con el Sector Privado

El cierre de la actividad contó con la presencia de Marcelo Rodio, representantes de Catena Zapata y otros invitados especiales, destacando la importancia de los vínculos entre instituciones y empresas. Rodio enfatizó que, desde la gestión que conduce el gobernador Martín Llaryora, existe la convicción de que la cultura necesita una inversión permanente y sostenida. Considera que lograr este respaldo económico es más viable y efectivo a través del trabajo conjunto entre las entidades públicas y los emprendedores del sector privado.

Esta perspectiva busca fortalecer la actividad cultural provincial generando nuevas experiencias para la comunidad y asegurando la continuidad de los proyectos artísticos. La participación de Catena Zapata no solo aportó recursos, sino también un componente social y de degustación que enriqueció la jornada cultural. Las acciones conjuntas refuerzan la idea de que el desarrollo artístico es un bien común que requiere el apoyo integral de la sociedad y la iniciativa privada.

Advertisement

Integración Gastronómica y Cultural de la Muestra

El evento de clausura fusionó el arte visual con la enología a través de la Muestra Anual de Bodega Catena Zapata. Esta integración permitió presentar diferentes etiquetas y líneas del productor vitivinícola mediante un recorrido organizado en estaciones específicas dentro del museo. La actividad buscó acercar al público un experiencia multisensorial que complementaba la contemplación de las obras expuestas.

En el salón del bar, se dispusieron seis mesas dedicadas a las etiquetas D. V, facilitando el acceso a los productos de la bodega para los asistentes. Esta combinación de cultura y gastronomía demostró ser un modelo exitoso para ampliar el alcance de las exposiciones y atraer a un público diverso. La jornada cerró así un ciclo de presentaciones que valoró tanto la producción artística de Fernando Maza como la capacidad de articulación interinstitucional en Córdoba.