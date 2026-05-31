El legendario jugador de pádel Fernando Belasteguín anunció la apertura de su Bela Padel Center en Canning, Argentina, para 2027. El centro contará con 6.500 m², nueve canchas techadas, microestadio, áreas de bienestar y un café, y busca ser un espacio inclusivo para la comunidad.

El anuncio fue el 19 de mayo de este año, fecha de su cumpleaños, y la inauguración está pactada para exactamente un año después. Un círculo romántico, según sus propias palabras, que marca el desembarco oficial de su marca en el continente.

El Bela Padel Center se ubicará en Canning, en el kilómetro 10,5 de la ruta 58, integrado al Pride Canning Center, un complejo que combina más de 100 locales comerciales, dos edificios de oficinas y un supermercado. El proyecto demandará una inversión millonaria y ocupará 6.500 metros cuadrados. El diseño estará a cargo de Pride Developer, con la operación deportiva en manos de Sport Club y el propio Belasteguín.

Las instalaciones incluirán nueve canchas techadas de pádel, un microestadio con capacidad para albergar eventos y competiciones, un proshop, salas de usos múltiples, zonas de precalentamiento y vestuarios, con acceso independiente y conexión directa al gimnasio. Además, contará con un bar café con expansión exterior y vistas panorámicas, áreas de bienestar y un lounge social. El centro no solo será un lugar para la práctica del pádel, sino también un espacio para eventos empresariales y sociales.

Fernando Belasteguín abrirá un centro de pádel en Canning en 2027. (Foto: Instagram - fernando_belasteguin) Entrenamiento para jugadores de alto rendimiento y eventos.

"Va a ser un club para muchísimos eventos de empresas, de gente que quiera hacer su día en el club con su gente", anticipa Bela en diálogo con TN. Bela tiene clubes en Alicante y Barcelona, donde vive, y franquicias en Turquía y Egipto. Argentina era el paso natural: "Tenía que abrir uno acá". La elección del socio local tampoco fue al azar.

Cuando se sentó con el Grupo Pray (Pride Developer), cuenta, no hablaron de negocios ni de dinero: hablaron de concepto. Eso fue lo que lo convenció. A partir de Argentina, planea expandirse a otros países de la región. Lo que distingue a un Bela Padel Center de cualquier otro club, según su creador, no está en las canchas sino en lo que se respira adentro.

Hay un manual que detalla desde cómo recibir a cada persona hasta cómo despedirla.

"Si te hago entrar en el de Canning con los ojos cerrados y te digo que es el mío, sabrías que es el mío", explica. El centro tendrá canchas, un café y hasta una tienda de indumentaria. (Foto: Instagram - fernando_belasteguin) La filosofía que quiere transmitir es clara: esfuerzo, trabajo, mejora diaria, respeto al rival y cariño a la familia.

"El pádel tiene un poder increíble. Soy un convencido de que el deporte transforma vidas", afirma. El club tendrá área de alto rendimiento para quienes quieran ser profesionales, pero Bela es enfático: ese no es el foco principal. Lo fundamental es crear un espacio inclusivo donde todos, desde principiantes hasta expertos, puedan disfrutar del pádel y compartir momentos especiales.

Con este proyecto, Belasteguín busca no solo dejar su huella en el pádel argentino, sino también fomentar la comunidad y los valores que lo han acompañado a lo largo de su carrera. El Bela Padel Center promete ser un referente en la región, combinando tecnología, diseño y una experiencia única para los amantes de este deporte.

La apertura está prevista para mayo de 2027, coincidiendo exactamente con un año después del anuncio, cerrando así un círculo simbólico que marca el inicio de una nueva etapa para la marca Bela en Sudamérica. Sin duda, será un hito en el mundo del pádel y un motivo de orgullo para la comunidad deportiva argentina





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