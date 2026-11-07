Fernando Alonso y Colapinto comparten mate en el Fan Forum de Interlagos

Fernando Alonso y Franco Colapinto protagonizan un momento histórico en Brasil, compartiendo mate tradicional durante el Fan Forum del Gran Premio de Interlagos, ante la mirada de Charles Leclerc y Pierre Gasly.

Fernando Alonso y Franco Colapinto protagonizaron un encuentro memorable el sábado durante el Fan Forum celebrado en el autódromo de Interlagos, ubicado en San Pablo, en el marco del Gran Premio de Brasil. El piloto de Alpine recibió la invitación especial del corredor argentino, quien tenía la oportunidad de probar por primera vez el mate, una bebida tradicional que ha comenzado a ganar espacio dentro del paddock de la Fórmula 1.

La sesión contó con la presencia de representantes tanto de Alpine como de Ferrari, creando un escenario único para el intercambio cultural entre los pilotos. Franco Colapinto, originario de la provincia de Buenos Aires, llegó al evento preparado con su termo y su mate, acercándose directamente al británico para compartir la infusión en un gesto que reflejó la calidez y el respeto mutuo entre ambos competidores.

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Alonso aprende la preparación del mate en Brasil

El piloto de Ferrari hizo un comentario al oído a Colapinto, lo que provocó una carcajada inmediata del argentino y generó un ambiente distendido que fue capturado por múltiples cámaras y videos que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales. Durante la charla, Fernando Alonso comparó el mate con el té, aunque el joven corredor argentino salió en defensa de su bebida tradicional, asegurando a la moderadora que el mate es todavía mejor por sus propiedades y significado cultural.

Charles Leclerc y Pierre Gasly participaron de la actividad junto a sus compañeros de equipo, actuando como espectadores de este intercambio singular que trasciende los límites del deporte. Este momento no es un incidente aislado, ya que una semana antes, durante el Gran Premio de México, ambos habían protagonizado otro momento similar en la fan zone, donde el argentino le enseñó los pasos correctos para preparar la bebida.

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La tradición del mate se consolida en el paddock

El mate ya se ha convertido en una postal habitual de Colapinto dentro del entorno de la Fórmula 1, sirviendo como un puente cultural con sus colegas. Antes de compartir esta experiencia con Hamilton, el piloto argentino también había invitado a probar la infusión a Alexander Albon y a su actual compañero de equipo Pierre Gasly, demostrando una voluntad constante de compartir sus raíces.

La escena en Brasil fue grabada en distintos ángulos, permitiendo que los aficionados observaran no solo la técnica de ciber, sino también las reacciones genuinas de Alonso al familiarizarse con la bombilla y la forma tradicional de servir la bebida. Este tipo de interacciones humanizan a los pilotos y acercan el deporte a una audiencia global que valora estas muestras de autenticidad.

El apoyo masivo de la hinchada argentina en Interlagos

Además del encuentro con Alonso, Franco Colapinto recibió una cálida bienvenida por parte de los fanáticos que se acercaron al circuito para apoyarlo. Entre banderas argentinas y cánticos, el joven piloto tomó un momento para agradecer el acompañamiento de quienes viajaron hasta Brasil para seguirlo durante el fin de semana, destacando la magnitud de la presencia nacional.

"Está lleno de argentinos, es una locura. Nunca vi tantos argentinos juntos. De verdad, gracias. Sé que hicieron un esfuerzo muy grande para venir hasta acá y estoy muy agradecido", declaró Colapinto con emoción. La joven estrella reconoció el orgullo que le genera verse rodeado de banderas argentinas y reiteró su sentimiento de pertenencia al afirmar que es un orgullo enorme ser argentino.

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Impacto cultural y próximos desafíos deportivos

Este intercambio en el Fan Forum del Gran Premio de Brasil refuerza la imagen de Colapinto como un embajador cultural dentro del automovilismo internacional. La aceptación de estas tradiciones por parte de pilotos veteranos como Alonso, Leclerc y Gasly ayuda a integrar nuevas voces y costumbres en un entorno tradicionalmente homogéneo.

Mientras el equipo y los aficionados continúan celebrando este vínculo especial, Franco Colapinto se prepara para concentrarse en los desafíos deportivos que le depara la temporada. La recepción en Interlagos ha dejado una huella positiva en la carrera del piloto argentino, consolidando su estatus no solo como un talento emergente, sino como una figura conectada con sus raíces.