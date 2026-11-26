La calle Fernández de Enciso de Villa Devoto logró el tercer lugar en el ranking 2026 de Time Out. Una hazaña que posiciona a la gastronomía y el espíritu barrial porteño en el mapa internacional.

La peatonal Fernández de Enciso, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, ocupó el tercer puesto en la lista anual de las 28 calles más cool del mundo para 2026. Esta publicación, elaborada por la reconocida revista británica Time Out, sitúa a esta zona del noroeste de Buenos Aires junto a destinos de lujo en el mapa cultural global. La decisión reconoce la transformación urbana y la vitalidad comunitaria que caracterizan a esta arteria comercial.

El ranking internacional y sus criterios de selección

La edición 2026 del prestigioso listado seleccionó a Fernández de Enciso destacando su mezcla única de gastronomía de vanguardia, comercios independientes, espacios al aire libre y una intensa vida comunitaria. Para elaborar esta clasificación, los editores y especialistas de Time Out evaluaron múltiples variables en cada destino, incluyendo la oferta gastronómica, las opciones de compras, la vitalidad de la vida nocturna y la identidad única de cada lugar.

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Este reconocimiento marca un hito significativo para la zona, ya que Villa Devoto ya había sido incluido previamente en la categoría de barrios más cool del mundo por la misma publicación. Ahora, uno de sus principales corredores comerciales devuelve la atención internacional hacia esta área, consolidándola como un polo de interés turístico y cultural fuera de los circuitos tradicionales como Palermo, Recoleta o San Telmo.

Transformación urbana y propuesta gastronómica local

Uno de los atractivos centrales reconocidos es la transformación experimentada por la calle en los últimos años, impulsada por la apertura de nuevos restaurantes, cafeterías y comercios especializados. Esta evolución ha dotado de nuevo vigor a la zona, manteniendo intacto su espíritu residencial tradicional y favoreciendo un ambiente peatonal caracterizado por mesas al exterior, arbolado abundante y una atmósfera acogedora.

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La cercanía con Plaza Arenales, uno de los principales espacios verdes del barrio, refuerza el estatus de la peatonal como punto de encuentro para vecinos y visitantes. La publicación señala la convivencia armónica entre propuestas gastronómicas contemporáneas, establecimientos tradicionales y espacios comerciales históricos que forman parte de la identidad del barrio.

Recomendaciones oficiales y lugares destacados

Time Out publicó una lista específica de establecimientos recomendados para quienes desean explorar la zona. Entre las opciones gastronómicas destaca El Pastificio de Pablos, especializado en pastas artesanales, y Casa Lucca, conocido por su terraza con vista a la calle. Para el segmento de cafetería, la selección incluye Stylo Café, vinculado a la tradición de los bares porteños, así como Atelier Fuerza y Dominga para amantes del café de especialidad.

El podio internacional y rivales globales

La peatonal argentina compartió el podio con dos destinos internacionales de gran renombre. El primer lugar correspondió a Song Wat Road en Bangkok, Tailandia, una calle comercial histórica que actualmente agrupa cafeterías, galerías de arte y tiendas de diseño. El segundo puesto fue para Golborne Road en Londres, Reino Unido, reconocida por su diversidad cultural y su oferta mixta de restaurantes y comercios.

Con este tercer puesto, Fernández de Enciso se consolida como una de las grandes protagonistas del listado mundial, que reunió 28 calles de distintas ciudades del planeta. El recorrido puede extenderse hacia áreas cercanas donde se realizan ferias, actividades deportivas y propuestas culturales al aire libre durante todo el año, completando la experiencia de uno de los barrios más vibrantes de la capital argentina.