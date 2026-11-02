Feriados por la visita del Papa León XIV: Fechas y alcance territorial en Argentina 2026

Conozca las fechas exactas de los feriados nacionales y provinciales establecidos por el Decreto 1103/2026 para la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026.

La visita oficial del Papa León XIV a la República Argentina, programada para ocurrir entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, ha determinado la creación de un calendario laboral especial mediante normativa gubernamental. Esta jornada religiosa, que forma parte de una gira sudamericana que incluye también a Uruguay y Perú, implica medidas excepcionales para garantizar la logística de seguridad y los desplazamientos de la delegación papal. El impacto en la actividad económica y social se canaliza a través de tres jornadas de descanso diferenciadas por su alcance territorial.

Marco Legal y Fundamento del Decreto

La autoridad ejecutiva nacional formalizó estas disposiciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia número 1103/2026, cuya publicación oficial fue registrada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre de 2026. La decisión administrativa responde a la necesidad coordinada de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes solicitaron expresamente el establecimiento de feriados para evitar superposiciones con los flujos habituales de trabajadores, estudiantes y comerciantes durante la estadía del pontífice. El objetivo central es facilitar los complejos operativos de seguridad y la organización de los encuentros institucionales y religiosos previstos.

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Distribución Territorial de los Días de Descanso

La implementación de las jornadas de reposo no es uniforme en todo el territorio nacional, sino que presenta una estructura escalonada según la jurisdicción. El lunes 9 de noviembre se declarará feriado nacional inamovible, obligando al cierre de actividades públicas y privadas en todas las provincias argentinas. Por otro lado, el martes 10 de noviembre se convierte en un día festivo exclusivamente para los trabajadores residentes en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. Este día adicional no afecta a las demás jurisdicciones del país, manteniendo la actividad laboral normal fuera de estas dos áreas específicas.

La tercer jornada especial, programada para el miércoles 11 de noviembre, también posee un alcance territorial restringido. En este caso, el descanso aplica únicamente a la provincia de Buenos Aires, complementando la serie de días libres para sus residentes. Esta distribución específica garantiza que los trabajadores de la provincia de Buenos Aires gocen de dos días de feriado durante la visita, al igual que sus homólogos de Córdoba y la capital federal, quienes tienen acceso al feriado del lunes 9 y al martes 10. Para el resto del país, la única jornada de suspensión de actividades es la del lunes 9.

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Impacto Laboral y Remuneraciones Específicas

Para el personal amparado por la Ley de Contrato de Trabajo, existe una normativa clara respecto a la jornada laboral en caso de prestar servicios durante los días declarados feriado. Los empleados que deban cumplir sus tareas en esas fechas tienen derecho a percibir su remuneración normal del día, sumando a esta cantidad un pago adicional equivalente. Es fundamental distinguir entre las jornadas de feriado y los días no laborables, ya que en estos últimos la decisión de mantener las operaciones recae exclusivamente en el criterio del empleador, conforme a las normas aplicables a cada sector.

Conmemoraciones Históricas en el Mismo Mes

El mes de noviembre de 2026 presentará una particularidad en el calendario laboral al incluir dos lunes feriados nacionales, además de los días específicos por la visita papal. El segundo feriado nacional corresponde al Día de la Soberanía Nacional, conmutado para el lunes 23 de noviembre de 2026. Esta modificación genera un fin de semana largo de tres días que se extiende desde el sábado 21 hasta el lunes 23. Así, el calendario oficial refleja una concentración de jornadas de descanso que afectan la planificación económica y social del país durante el último mes del año.