Feriados por la visita de León XIV a Argentina en noviembre 2026

Conoce las fechas exactas de los feriados nacionales y locales por la visita del papa León XIV a Argentina en noviembre de 2026. Detalle de provincias afectadas y calendario completo.

La llegada del papa León XIV a la Argentina modificará la actividad laboral y comercial del país durante los próximos días de noviembre de 2026. La autoridad competente ha establecido un calendario específico de jornadas no laborables para facilitar la organización de los actos religiosos y institucionales programados.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. Además, se han declarado dos jornadas de alcance local para las jurisdicciones donde se concentran las principales actividades de la visita pontificia, afectando la rutina de trabajadores y estudiantes en ciertas zonas.

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Calendario oficial de días libres en noviembre

El martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, según lo establece el Decreto 1103/2026. Por su parte, el miércoles 11 de noviembre la medida se aplicará únicamente en la provincia de Buenos Aires. Las demás jurisdicciones nacionales no tendrán días libres adicionales.

Los trabajadores en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires disfrutarán de dos feriados consecutivos, el lunes 9 y el martes 10. En contraste, los empleados en la provincia de Buenos Aires tendrán el lunes 9 y el miércoles 11 como días libres. Esto crea un fin de semana prolongado en esas regiones específicas durante la estancia de la figura religiosa.

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Detalles logísticos y actividades programadas

El pontífice arribó al país el domingo 8 de noviembre y extenderá su estadía hasta el miércoles 11. Las actividades están previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, e incluyen encuentros con fieles, actos institucionales y eventos religiosos que esperan congregaciones masivas de personas.

Las provincias y la ciudad capital solicitaron estos feriados específicos para evitar la superposición con los desplazamientos habituales de la población. El objetivo es gestionar el tráfico y la seguridad sin afectar la operación económica de regiones no involucradas directamente en el evento.

Impacto laboral y normativa vigente

Para los trabajadores amparados por la Ley de Contrato de Trabajo, laborar durante los días feriados implica un derecho específico a la remuneración. La norma establece que deben percibir el salario normal del día más una cantidad igual por concepto de trabajo extra, garantizando la protección salarial.

Es fundamental distinguir estos feriados de los días no laborables. En las categorías de no laborables, la decisión de trabajar recae en el criterio del empleador según la normativa aplicable. Esto significa que el cierre de establecimientos no es obligatorio en todas las industrias ni en todas las jurisdicciones mencionadas.

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Contexto del calendario laboral 2026

Además de los días por la visita pontificia, noviembre de 2026 registra otro feriado nacional relacionado con una conmemoración histórica. El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Esta disposición generará otro fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23. Así, el mes contará con dos lunes feriados nacionales: el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV y el 23 de noviembre por la Soberanía Nacional, definiendo la estructura de descanso del último mes del año.