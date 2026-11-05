Feriado Escolar Nacional por Visita del Papa León XIV

El gobierno decretó cierre de escuelas por la visita del Papa León XIV. Conozca las fechas exactas del asueto nacional y las diferencias por provincia para los estudiantes.

El gobierno nacional ha confirmado oficialmente que las instituciones educativas cerrarán sus puertas el lunes 9 de noviembre como parte del asueto dispuesto por la visita del Papa León XIV. Esta decisión, formalizada mediante el Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial, establece que la jornada será feriado nacional para todo el territorio argentino. Como consecuencia directa, los estudiantes a nivel nacional tendrán tres días consecutivos sin clases al unirse este asueto con el fin de semana de los días 7 y 8 de noviembre.

Calendario Específico por Jurisdicción

Aunque la jornada del lunes 9 es feriado en todo el país, el calendario de inasistencia escolar varía según la ubicación geográfica de cada alumno debido a los feriados provinciales adicionales decretados. Los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba disfrutarán de un asueto extendido que incluye el martes 10, también feriado en dichas jurisdicciones por la presencia del Sumo Pontífice. Esto significa que los alumnos de estas zonas no asistirán a clases el lunes 9 y el martes 10, sumando cuatro días consecutivos de descanso escolar al finalizar el fin de semana.

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Por otro lado, la situación es diferente para los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Para esta jurisdicción, el miércoles 11 de noviembre será declarado feriado exclusivamente local. En este caso, la no asistencia a clases ocurrirá el miércoles 11, mientras que el martes 10 es día lectivo habitual para esta región. Esta medida responde a necesidades específicas de organización, seguridad, logística y ordenamiento que requiere el operativo de la visita pontificia en cada área.

Impacto Logístico y Protocolo Institucional

Las autoridades han enfatizado la importancia de que cada institución educativa determine el alcance preciso de las medidas establecidas en sus respectivas jurisdicciones. Se aconseja a las familias consultar directamente con sus escuelas o universidades para verificar si existen variaciones en el calendario académico que puedan afectar a sus hijos. La coordinación entre el gobierno nacional y las provincias busca garantizar que los eventos de la visita del Papa se desarrollen con el mayor nivel de seguridad y eficiencia posible, minimizando las interrupciones en los servicios esenciales.

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El decreto oficial no solo regula el cierre de escuelas, sino que también establece el marco general para los feriados nacionales y provinciales vinculados al evento. La implementación de estos días libres permite a las autoridades locales concentrar recursos en el mantenimiento del orden público y la gestión de la infraestructura afectada por el tránsito masivo de personalidades y visitantes durante la estadía del Papa León XIV en el país.

Próximos Feriados y Calendario Académico

Además de los días asociados a la visita pontificia, el calendario de feriados para los estudiantes argentinos ya contempla otra pausa académica importante. El lunes 23 de noviembre será feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Esta fecha fue trasladada del viernes 20 de noviembre para formar un fin de semana largo de tres días, lo cual impactará nuevamente en el ritmo de actividades escolares después de los días de descanso por la visita del Papa.

La secuencia de asueto queda conformada de la siguiente manera: el lunes 9 es feriado nacional por la visita del Papa León XIV; el martes 10 es feriado en CABA y Córdoba por la misma causa; el miércoles 11 es feriado en la provincia de Buenos Aires; y el lunes 23 es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Este calendario estructurado permite a las instituciones planificar sus programas de estudio y a las familias organizar sus actividades durante los próximos meses.