Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional decretó asuetos el 9, 10 y 11 de noviembre para la visita del papa León XIV. Conozca las fechas exactas y los detalles del calendario modificado.

El Gobierno nacional ha oficializado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 que el miércoles 11 de noviembre será feriado obligatorio en toda la provincia de Buenos Aires. Esta disposición se enmarca dentro de la última jornada de la visita apostólica del papa León XIV al país, buscando facilitar la participación ciudadana en los actos protocolares.

Detalles del decreto y alcance territorial

La medida gubernamental establece una serie de asuetos con diferente alcance geográfico para acompañar las actividades oficiales vinculadas a la presencia del Sumo Pontífice. El primer feriado, programado para el lunes 9 de noviembre, tiene carácter nacional y afecta a todo el territorio argentino. Posteriormente, el martes 10 de noviembre, el asueto se restringe exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba.

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La resolución busca apoyar logísticamente las actividades institucionales y de organización que se desarrollarán durante el viaje pastoral. Los ciudadanos deben verificar el alcance específico de cada disposición, ya que no todos los feriados aplican uniformemente en todas las jurisdicciones provinciales del país.

Cronograma de actividades religiosas

El lunes 9 de noviembre, el papa León XIV permanecerá en Buenos Aires y Claypole realizando actividades religiosas, sociales y vinculadas al mundo del trabajo. A las 09:15 horas visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, seguido de una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, participará en un encuentro laboral en la Universidad Católica Argentina, reunirá líderes religiosos en el Palacio San Martín y celebrará vísperas en la Catedral Metropolitana.

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El martes 10 de noviembre, el pontífice viajará a Córdoba para celebrar una misa a las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba. Tras regresar a Buenos Aires, encabezará una vigilia juvenil a las 20:15 en el Monumento de los Españoles.

Último día de la visita apostólica

El miércoles 11 de noviembre, último día de su estadía, el papa León XIV realizará una visita matutina al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10:00 celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida se llevará a cabo a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú, a las 14:00 para continuar su viaje apostólico.

Impacto en el calendario laboral nacional

Con estos decretos, el calendario de noviembre queda estructurado con feriados específicos para cada región. El lunes 23 de noviembre se mantiene como feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, asegurando la continuidad de las normas laborales establecidas para el mes.