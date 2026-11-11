Feriado del 11 de noviembre solo en Buenos Aires por visita del Papa León XIV

El miércoles 11 de noviembre se declara feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV, generando un fin de semana largo de cuatro días para la región.

El miércoles 11 de noviembre se declaró feriado en la provincia de Buenos Aires en reconocimiento a la visita del papa León XIV, generando un fin de semana largo de cuatro días para la region.

Feriado exclusivo en el conurbano bonaerense

La Resolución 516/26, aprobada por el gobernador Axel Kicillof, establece que el día miércoles 11 de noviembre de 2026 sea feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. Esta medida destaca por su alcance limitado, a diferencia de los asuetos anteriores que cubrían todo el país o solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

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La normativa indica que el feriado coincide con la visita del papa León XIV, cuya agenda principal se desarrolla en el conurbano bonaerense. La publicación de la resolució explica que la designación de feriado está pensada para otorgar un descanso adicional a la población antes del cierre definitivo de la estadía del pontífice.

Actividades y cierre de la visita

Durante la semana, el papa León XIV se presentará ante la comunidad argentina en diversas actividades que incluyen conciertos con músicos y agrupaciones folclóricas como los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa. El evento se localiza en el Aeropuerto de Ezeiza.

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A las 14:00, el pontífice tomará su vuelo de regreso a la ciudad de Lima, Perú, concluyendo su trascendental visita a la República Argentina.

Impacto en el calendario laboral

El feriado provinciano permite a los empleados de la región disfrutar el valenecto largo que incluye los días 10 y 11 de noviembre, y también el lunes 11 de noviembre con otras actividades, generando un fin de semana de cuatro días sin labor diaria para la población bonaerense.

Este cierre no afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni al resto del territorio nacional, con lo que la medida mantiene su carácter local según lo establecido en la resolució aprobada por el gobernador Axel Kicillof.