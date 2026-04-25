Feria del Libro de Buenos Aires: Un Primer Día Lleno de Cultura, Debates y Encuentros

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires arranca con una intensa jornada que incluye presentaciones de autores, debates sobre temas clave como cultura, política, salud y diversidad, y actividades para todas las edades, culminando con la Noche de la Feria.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abre sus puertas con una jornada inaugural repleta de actividades para todas las edades, extendiéndose hasta la medianoche en la esperada Noche de la Feria.

Este primer sábado promete un programa diverso y estimulante, con la participación de figuras destacadas del ámbito cultural, académico y literario. La agenda se construye sobre un eje central de debates profundos que abarcan la cultura, la política, la salud y la memoria, ofreciendo un espacio de reflexión y encuentro para el público.

Además de las conversaciones y presentaciones, se han programado actividades especialmente diseñadas para los más jóvenes, charlas que promueven la diversidad y homenajes a grandes exponentes de la literatura argentina. La Feria se presenta como un crisol de ideas y expresiones, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro de la literatura se entrelazan.

El espacio cultural de Clarín y revista Ñ se convierte en un punto neurálgico de la discusión intelectual, con la presencia del doctor en Filosofía, periodista y docente Tomás Balmaceda, quien a las 16:00 abordará los desafíos de la Inteligencia Artificial en un diálogo con Héctor Pavón, editor general de la revista Ñ. Esta conversación promete explorar las implicaciones de la IA en diversos campos del conocimiento y su impacto en la sociedad. Inmediatamente después, a las 17:00, se presentará el libro 'Manuel Antín, escritor de imágenes', un homenaje al cineasta argentino a través de un recorrido por sus películas.

La presentación contará con la participación de los autores Diego Sabanes y Mariángeles Fernández, así como de Marcela López Rey, una de las actrices emblemáticas del cine de Antín, y el crítico Diego Maté. La jornada también estará marcada por relecturas innovadoras de clásicos, como la propuesta de Daniel Mecca, quien a las 15:00 ofrecerá una perspectiva contemporánea de la obra de Jorge Luis Borges, conectándola con referentes de la cultura popular como David Bowie y Marvel, con el objetivo de acercar al autor a nuevas generaciones.

Paralelamente, en la Biblioteca de la Zona Infantil, se llevará a cabo el 'Taller para enojarse menos', una actividad lúdica dirigida a niños de 5 a 12 años, que busca abordar las emociones de manera participativa y constructiva. La tarde continuará con una serie de mesas redondas y presentaciones que abordarán temas de gran relevancia social y cultural.

A las 16:00, en la sala Alfonsina Storni, la periodista Virginia Messi presentará 'Crimen y misterio en Coghlan', junto a miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, explorando casos criminales y sus implicaciones en la sociedad. En la sala Carlos Gorostiza, el médico Facundo Pereyra hablará sobre salud digestiva a partir de sus libros 'SIBO' y 'Resetea tus intestinos', ofreciendo consejos prácticos para mejorar el bienestar intestinal.

Mientras tanto, en la sala Alejandra Pizarnik, se debatirá sobre el género negro y sus características distintivas, con la participación de Vilma Ibarra. La programación también incluirá una mesa sobre turismo accesible en la sala Horacio González, donde Alejandro López reflexionará sobre la importancia de la inclusión y la discapacidad, y la presentación del libro 'Recetas para vivir mejor y más tiempo' del doctor Daniel López Rosetti en la sala José Hernández, con un enfoque en hábitos saludables.

A las 17:00, el Espacio de Diversidad Sexual y Cultura será el escenario de la mesa 'Prohíbese la circulación', que reunirá a Juan Fernando García, Laura Arnés y Walter Romero para analizar la censura y la circulación de textos queer durante la dictadura. El cierre del día estará marcado por la presentación de dos libros inéditos de Liliana Bodoc, 'El hilo de oro' y 'Volver a conocer el fuego', que rescatan su legado como maestra de la escritura creativa





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