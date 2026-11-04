Fenerbahce iguala ante Liverpool con gol de Mason Greenwood en Champions

Mason Greenwood anotó para Fenerbahce y empató 1-1 ante Liverpool en la Champions League. Trey Nyoni abrió el marcador para los ingleses.

El partido entre Fenerbahce y Liverpool se definió por un empate a uno en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul, Turquía, durante la jornada del 4 de noviembre de 2026 de la UEFA Champions League. El encuentro, que mantuvo la tensión hasta el final, permitió ver el talento ofensivo de ambos conjuntos en una competencia de alto nivel.

Gol de Greenwood iguala el duelo histórico

Mason Greenwood, jugador clave de Fenerbahce, marcó el empate definitivo desde un tiro libre directo con su pierna derecha, enviando el balón junto al palo izquierdo del arco rival. Este tanto fue fundamental para mantener viva la esperanza turca en el campeonato continental y demostrar la capacidad goleadora del equipo local.

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Nyoni abre el marcador para los ingleses

Trey Nyoni, futbolista de Liverpool, había abierto el marcador anteriormente con un remate preciso desde el centro del área hacia el centro del arco. Su intervención inicial puso a los visitantes en ventaja y estableció el ritmo competitivo del primer tiempo en este enfrentamiento europeo.

Oportunidades fallidas por parte de Liverpool

A pesar de la ventaja inicial, Liverpool tuvo varias ocasiones claras de ampliar la diferencia pero no pudo concretarlas. Jérémy Jacquet falló dos remates de cabeza desde el centro del área, asistido por Dominik Szoboszlai, quien envió centros efectivos pero sin resultado final.

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Detalles de las jugadas fallidas

El primer intento de Jacquet fue rechazado por la defensa, mientras que su segundo remate, muy cerca del palo derecho, se perdió ligeramente desviado. Estas oportunidades desperdiciadas permitieron a Fenerbahce mantenerse competitivo y buscar la reacción necesaria para el empate.

Barcola y Muñoz también intentaron sumar

Bradley Barcola y Víctor Muñoz, también jugadores de Liverpool, tuvieron intervenciones importantes pero sin éxito goleador. Barcola remató desde el centro del área y la pelota se perdió por el sector derecho del arco, tras una asistencia de Muñoz.

Esfuerzos ofensivos sin recompensa

Víctor Muñoz también tuvo una oportunidad clara con un remate desde el sector derecho dentro del área, cercano al palo derecho, pero su disparo se marchó ligeramente desviado. Estos intentos reiterados subrayaron la presión constante que ejerció Liverpool sobre la portería rival.

Contexto del encuentro en Estambul

El partido se desarrolló bajo la atenta mirada de la prensa internacional, con imágenes captadas por Reuters/Murad Sezer que mostraron la intensidad de la disputa. La igualdad final refleja la competitividad equilibrada entre el equipo turco y el club inglés en esta instancia de la Champions League.

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Proyección futura del torneo

Con este resultado, ambas equipos mantienen sus aspiraciones en el grupo, aunque Liverpool deberá mejorar la eficacia ofensiva para avanzar. Fenerbahce, por su parte, demostró resiliencia y capacidad técnica, especialmente gracias a la intervención de Mason Greenwood en momentos decisivos del juego.