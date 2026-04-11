Fenómeno Paranormal en Gran Hermano: ¿Qué Ocurre en la Casa?

Un misterioso suceso, captado por las cámaras de Gran Hermano (Telefe), desata un debate sobre lo paranormal. Un cajón que se abre solo, junto a otros eventos inexplicables, genera sorpresa y especulaciones entre los fanáticos del reality.

En las últimas horas, un incidente peculiar dentro de la casa de Gran Hermano ( Telefe ) ha generado sorpresa y debate entre los seguidores del reality show . Las cámaras de vigilancia captaron un momento que rápidamente desató una oleada de comentarios en las redes sociales, muchos de ellos interpretando el suceso como una posible manifestación “paranormal”.

\La escena, ocurrida en el área exterior de los baños, involucró al participante Juanicar mientras realizaba tareas de limpieza y organización. Mientras acomodaba los cojines en el lugar, una segunda cámara se enfocó en él, revelando un detalle inesperado y misterioso: a los 41 segundos del video, detrás de él, uno de los cajones de una cómoda se abrió repentinamente sin ninguna intervención visible. Lo más llamativo fue que Juanicar, aparentemente ajeno a lo que sucedía a su espalda, continuó con sus actividades, dejando una imagen que no tardó en volverse viral y alimentar todo tipo de especulaciones y teorías entre la audiencia del programa. Algunos usuarios recurrieron al humor y a las teorías paranormales para explicar el fenómeno, bromeando sobre la presencia de fantasmas o espíritus en la casa. Comentarios como “Ya sabemos por qué se cayó Andrea del Boca” o “Es una nena! Se vio en el GH de Furia, en el de Marcos y en GH Chile”, inundaron las redes sociales. Otros espectadores, en cambio, adoptaron una postura más escéptica y racional, cuestionando incluso a la producción del programa. Argumentaron que el cajón podría estar defectuoso, que el sistema de cierre podría ser imperfecto, o incluso insinuaron que el suceso podría haber sido orquestado para aumentar el rating. “Siempre se abre el mismo cajón, es obvio que debe ser que está roto” o “Ya no saben qué hacer para levantar el rating; detrás de las paredes hay gente, eso perfectamente lo puede haber empujado algún productor”, fueron algunas de las críticas. \El incidente se suma a una serie de eventos extraños que han ocurrido en la casa de Gran Hermano a lo largo de sus diferentes ediciones. En este contexto, vale recordar una conversación previa en la que Pincoya compartió con sus compañeros la supuesta visión de una “nena” paseándose por la casa, generando un ambiente de inquietud entre los participantes y el público. Este testimonio, que inicialmente fue recibido con escepticismo por algunos televidentes, ganó credibilidad tras la difusión del video del cajón. Además, Juanicar se vio involucrado en otro hecho inusual durante una transmisión en vivo para el streaming del programa, donde un objeto no identificado se movió a gran velocidad detrás de él. Este fenómeno, que no se logró identificar claramente, fue comparado por algunos usuarios con la silueta de un perro, un gato o incluso un duende, generando aún más especulación. Las imágenes resultaron contundentes, aunque algunos sugirieron en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) que podría tratarse simplemente de un insecto. No es la primera vez que la casa más famosa del país es escenario de acontecimientos inexplicables. Hace dos años, una puerta se cerró de golpe, dejando a Furia Scaglione atónita. En otra edición, una imagen misteriosa apareció reflejada en un vidrio, causando revuelo en las redes sociales, con comentarios que apuntaban a la presencia de entidades sobrenaturales. Estos sucesos, sumados a la reciente apertura del cajón, han reavivado el debate sobre lo paranormal dentro del reality, manteniendo a los espectadores en vilo y generando un intenso intercambio de opiniones en las plataformas digitales





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