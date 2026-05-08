Fenómeno meteorológico extremo: del frío polar al calor veraniego en pocos días en Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires experimentará cambios térmicos drásticos, pasando de temperaturas invernales a casi veraniegas en cuestión de días, antes del fin de semana largo del 25 de mayo. Un frente gélido se instalará a mediados de mayo, seguido de un breve período de calor que dará paso a un nuevo y intenso frío polar.

Los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires se preparan para vivir un fenómeno meteorológico inusual, marcado por cambios térmicos extremos en un corto período.

Según el último pronóstico del tiempo, la región experimentará variaciones drásticas, pasando de un frío invernal a un calor casi veraniego en cuestión de días, justo antes del próximo fin de semana largo. Tras un inicio de mayo caracterizado por inestabilidad, lluvias y vientos, las temperaturas comenzarán a descender de manera significativa en los próximos días.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el lunes 11 de mayo la temperatura mínima alcanzará los 5°C, marcando el inicio de una ola de frío que, sin embargo, será efímera. A medida que avance la semana, las marcas térmicas irán en ascenso, culminando el viernes 15 de mayo con una máxima de 21°C, lo que generará un ambiente casi primaveral o veraniego, ideal para actividades al aire libre con ropa liviana.

Sin embargo, esta breve tregua térmica dará paso a un nuevo frente gélido que se instalará en la región en la antesala del feriado del 25 de mayo. Entre el martes 19 y el jueves 21 de mayo, el frío polar se intensificará, con mínimas que descenderán hasta los 4°C en las madrugadas y máximas que apenas superarán los 12°C o 13°C durante el día.

Este desplome térmico obligará a los residentes a recurrir a prendas de abrigo más gruesas, anticipando la llegada definitiva del invierno. La inestabilidad climática se mantendrá durante el fin de semana largo, con posibles lluvias y vientos que podrían afectar los planes de quienes deseen viajar o realizar actividades al aire libre. Los expertos recomiendan estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones podrían variar rápidamente, especialmente en una región donde los cambios bruscos son frecuentes





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