Femicidios en la Argentina: un problema grave que sigue sin resolverse

La Asociación Civil La Casa del Encuentro ha publicado un informe sobre femicidios en la Argentina en 2008, que ha sido la principal fuente de estadísticas desde la sociedad civil hasta que el Estado comenzó a publicar cifras oficiales. El informe anual del Relevamiento de Femicidios de la Corte Suprema muestra que el número de femicidios ha aumentado significativamente en relación con 2022 y 2021.

Las cifras de femicidios en la Argentina siguen siendo una grave deuda de la democracia. A pesar del aumento en la cantidad de denuncias, las muertes de mujeres y niñas siguen siendo un problema grave en el país.

La Asociación Civil La Casa del Encuentro ha publicado un informe sobre femicidios en la Argentina en 2008, que ha sido la principal fuente de estadísticas desde la sociedad civil hasta que el Estado comenzó a publicar cifras oficiales. El informe anual del Relevamiento de Femicidios de la Corte Suprema muestra que el número de femicidios ha aumentado significativamente en relación con 2022 y 2021.

Sin embargo, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) advierte que una variación interanual no marca una tendencia. Además, los datos muestran patrones persistentes: el 78% de las víctimas fue asesinada en su vivienda, el 59% por sus parejas o exparejas y el 36% por personas conocidas. En el 44% de los casos, existían antecedentes de violencia.

El Observatorio de Femicidios 'Adriana Marisel Zambrano' también difundió sus cifras: entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 registró 3424 víctimas por violencia de género, lo que equivale a una cada 30 horas. Las organizaciones feministas convocan para hoy a una movilización de #NiUnaMenos frente al Congreso, a las 17





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