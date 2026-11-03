Femicidio seguido de suicidio en Santa Fe: María Itatí Yossen y Fabio Firmapaz

Policía halla muertos a la docente María Itatí Yossen y a su expareja Fabio Firmapaz en Santa Fe. Justicia investiga femicidio seguido de suicidio.

La Justicia de Santa Fe investiga activamente un trágico caso de femicidio seguido de suicidio que tuvo como escenario una vivienda ubicada en el barrio Sur de la capital provincial. Los cuerpos de la docente María Itatí Yossen y su expareja, Fabio Firmapaz, fueron descubiertos el sábado en una propiedad situada en la calle 3 de Febrero al 3300, donde residía el hombre de 50 años. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con exactitud las circunstancias que llevaron a la muerte de ambos individuos en el mismo domicilio.

El hallazgo de los cuerpos en la vivienda

La tragedia se desencadenó cuando los familiares de María Itatí Yossen iniciaron una búsqueda apresurada tras no lograr comunicarse con ella desde las primeras horas de la mañana. Ante la falta de respuestas, los allegados sospecharon que la docente podría encontrarse en la casa de su expareja y solicitaron urgentemente la intervención policial para aclarar su paradero. Esta acción de los familiares fue el detonante que permitió a las fuerzas de seguridad acceder a la propiedad y confirmar la fatal noticia.

Also read Bebé de un año en grave estado en Santa Fe tras ser atropellado por su padre

Cuando los efectivos policiales ingresaron a la propiedad para realizar las inspecciones pertinentes, encontraron a la docente sin vida sobre una cama, en una habitación ubicada en la planta alta de la vivienda. Paralelamente, en la planta baja, junto a una escalera, hallaron el cuerpo de Fabio Firmapaz, quien se encontraba suspendido de una soga, confirmando la hipótesis de un suicidio tras la violencia ejercida contra su expareja. La escena del crimen quedó bajo resguardo para las investigaciones forenses.

Hipótesis de asfixia y peritajes médicos

Según la reconstrucción inicial de los hechos, Fabio Firmapaz habría citado a María Itatí Yossen al departamento alrededor de las 7 de la mañana. La mujer había salido temprano de su propia residencia y, desde ese momento, sus allegados perdieron contacto con ella, lo que generó la alarma inmediata en su círculo cercano. Los investigadores están analizando la posibilidad de que la docente haya sido asfixiada mediante el uso de una almohada u otro elemento similar que le impidiera respirar.

Advertisement

No obstante, esta versión sobre la causa de la muerte de Yossen todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes. Los resultados de las autopsias y los correspondientes peritajes forenses serán determinantes para establecer con precisión la causa de fallecimiento de la docente y para reconstruir con veracidad lo ocurrido dentro de la vivienda antes de la intervención policial.

El perfil de la víctima docente en Santa Fe

María Itatí Yossen se desempeñaba como vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009 Bernardo de Monteagudo, ubicada en la ciudad de Santa Fe. Ocupaba este cargo con titularidad desde el 23 de febrero de este año, consolidando su trayectoria en el sistema educativo provincial. Sus compañeros de trabajo la conocían cariñosamente como "La Gringa" y la recuerdan por su profundo compromiso con la educación pública, así como por su solidaridad y esfuerzo personal demostrado durante toda su carrera docente.

Tras conocerse la terrible noticia de su muerte, la Asociación del Magisterio de Santa Fe, seccional La Capital (AMSAFE), emitió un comunicado oficial para expresar su profundo pesar y ofrecer acompañamiento a la familia de la víctima. La organización sindical destacó que María Itatí siempre estuvo presente en la lucha por la defensa de la Escuela Pública y la recordará por su gran compromiso y compañerismo, dejando un legado de dedicación en la comunidad educativa.

Reacción sindical y próximas investigaciones judiciales

En su comunicado, AMSAFE reafirmó su apoyo a los familiares y compañeras de Yossen en este momento de dolor, asegurando que la comunidad educativa la seguirá recordando por su amistad y entrega. La institución también pidió el esclarecimiento total de las circunstancias que rodearon su muerte, exigiendo justicia y transparencia en la investigación que lleva adelante el fuero penal correspondiente.

Advertisement

La investigación judicial continúa en curso para determinar los motivos exactos del crimen y establecer si se trató efectivamente de un femicidio seguido de suicidio, tal como señala la hipótesis inicial. Las autoridades esperan que los resultados periciales aporten las claves necesarias para cerrar la investigación y hacer justicia por la pérdida de una educadora reconocida por su labor en Santa Fe.