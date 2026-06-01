Femicidio en Temperley: una mujer fue asesinada por su pareja tras una discusión por infidelidad

Una mujer identificada como Noelia murió en su casa de Temperley después de que su pareja la retuviera como rehén. La policía ingresó por la fuerza y halló a la joven sin vida. El agresor, herido, fue detenido. La investigación maneja como hipótesis una discusión por infidelidad, aunque aún no hay elementos concluyentes.

Un femicidio ocurrió en la localidad de Temperley , partido de Lomas de Zamora, donde un hombre mató a su pareja, identificada como Noelia, tras una presunta discusión por una infidelidad.

Según fuentes judiciales, esa línea de investigación se maneja como una hipótesis pero aún no hay elementos concluyentes para determinar el móvil del crimen. El hecho se produjo en una vivienda de la calle Lavalle al 1700, cuando el agresor retuvo a la víctima como rehén. La policía llegó tras un llamado al 911, pero inicialmente no hubo respuesta en la casa ni información de vecinos.

La fiscalía autorizó un ingreso forzado con ayuda de un familiar que aportó una copia de la llave, y los agentes entraron por los techos y un pasillo. En una habitación encontraron a Noeya ya sin vida. El sospechoso, identificado como Núñez, resultó herido y fue detenido; según los primeros informes se encuentra fuera de peligro.

El caso quedó bajo la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con la carátula de femicidio. La familia de la víctima no tiene representación legal por el momento, aunque una organización de acompañamiento a víctimas de violencia de género está colaborando con el velorio y el apoyo familiar





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