Femicidio en Temperley: asesinó a su pareja y se autolesionó para simular un suicidio

Noelia Carolina Rivero fue asesinada por su pareja Jonathan Núñez en Temperley. Él confesó el crimen al 911 y se autolesionó. Tenía un patrón de control obsesivo y consumo de pasta base.

Un caso de femicidio conmociona a la localidad bonaerense de Temperley , donde Noelia Carolina Rivero fue asesinada por su pareja, Jonathan Núñez, en un hecho que expone un patrón de violencia de género y control obsesivo .

Los hechos comenzaron con una llamada al 911, en la que Núñez confesó sus intenciones homicidas: Los voy a matar a los dos y después me mato. Ni vengas, le dijo a la operadora, quien escuchó atónita la amenaza y registró la dirección exacta donde se desataría la tragedia. Minutos después, la víctima también llamó para pedir una ambulancia, pero ya era tarde.

Cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda ubicada en la calle Lavalle, Núñez se mostró nervioso y se negó a abrir la puerta. Desde el interior se escuchaban golpes y gritos, lo que alertó a los agentes. En un intento por ganar tiempo, Núñez trató de tranquilizar a los policías, mientras que Noelia, con la voz quebrada, confirmó la versión de su pareja pero agregó: Por favor, ayúdenme.

La tensión creció hasta que la fiscal Marcela Juan autorizó el ingreso forzoso. Los policías encontraron la puerta reforzada con una barra de hierro, lo que dificultó el acceso. Cuando finalmente lograron entrar a la habitación, hallaron a Noelia sin vida y a Núñez con cortes superficiales en los brazos y el cuello, simulando un intento de suicidio. Las investigaciones revelaron que Núñez tenía un historial de violencia de género y control obsesivo sobre sus parejas.

Trabajaba de noche y llamaba a Noelia y a sus ex parejas a la madrugada para hacer videollamadas, exigiéndoles que atendieran rápido y que mostraran toda la casa. Si no cumplían, las acusaba de engañarlo con otro. En la vivienda se encontró una cámara de vigilancia instalada en el comedor, un detalle que refuerza el perfil controlador del femicida.

Además, se supo que Núñez padecía problemas de consumo problemático de drogas, especialmente pasta base, lo que agravaba su comportamiento violento. Fuentes judiciales indicaron que ya había mostrado celos del hermano con otras parejas, repitiendo el mismo patrón con Noelia. El caso quedó en manos de la Justicia, que investiga el femicidio en un contexto de violencia de género y pide medidas de protección más efectivas para las víctimas.

La comunidad de Temperley exige justicia y que se refuercen las políticas de prevención contra la violencia machista





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Femicidio Violencia De Género Temperley Control Obsesivo Consumo De Drogas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Femicidio en Temperley: las dolorosas palabras de despedida para Noelia Rivero tras el crimenLa víctima, de 30 años, alcanzó a alertar a la Policía sobre la situación que atravesaba en una vivienda de Temperley, pero no llegaron a tiempo. El principal sospechoso del crimen fue detenido tras permanecer varias horas atrincherado.

Read more »

Femicidio en Temperley: los mensajes que Noelia Rivero le dedicaba a Tomás NúñezLa joven llegó a denunciar que su pareja la mantenía cautiva. Cuando la Policía logró ingresar a la vivienda, la encontró sin vida y detuvo a su novio.

Read more »

Femicidio en Temperley: una mujer fue asesinada por su pareja tras una discusión por infidelidadUna mujer identificada como Noelia murió en su casa de Temperley después de que su pareja la retuviera como rehén. La policía ingresó por la fuerza y halló a la joven sin vida. El agresor, herido, fue detenido. La investigación maneja como hipótesis una discusión por infidelidad, aunque aún no hay elementos concluyentes.

Read more »

Imágenes sensibles: así está internado Tomás Núñez, el acusado del femicidio de Noelia Rivero en TemperleyEl hombre de 30 años permanece internado bajo custodia policial luego de intentar quitarse la vida. Está fuera de peligro y será indagado una vez que reciba el alta médica.

Read more »