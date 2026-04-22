Femicidio en Claypole: Detienen al hombre acusado de asesinar y enterrar a su pareja

Brian Lesta, con antecedentes penales, fue arrestado tras dos días de búsqueda. El cuerpo de Gisela Ruocco fue encontrado por su hijo de 12 años en el fondo de su casa. La investigación apunta a un homicidio agravado por violencia de género.

La detención de Brian Leandro Lesta, el hombre de 30 años acusado de asesinar y enterrar a su pareja, Gisela Alejandra Ruocco, en su domicilio de Claypole , ha conmocionado a la comunidad y reabierto el debate sobre la violencia de género y la efectividad de los mecanismos de control sobre individuos con un historial delictivo.

Lesta, quien ya contaba con un extenso prontuario que incluye delitos como robo a mano armada, portación ilegal de armas y lesiones, fue arrestado tras permanecer prófugo durante dos días, luego de que el cuerpo de Ruocco fuera descubierto por su propio hijo. La investigación, a cargo de la fiscal Marcela Juan de la UFI 17 de Lomas de Zamora, lo acusa de homicidio agravado por el vínculo y por la aplicación de violencia de género, calificando el crimen como un femicidio.

Este caso no solo representa una tragedia individual, sino que también pone de manifiesto las graves consecuencias de la impunidad y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica. La brutalidad del acto ha generado una profunda indignación social y ha impulsado un llamado a la acción para prevenir futuros casos similares.

El descubrimiento del cuerpo de Gisela Ruocco fue particularmente desgarrador, ya que fue su hijo de 12 años quien, ante la prolongada ausencia de su madre y motivado por una intuición inquietante, decidió investigar por sí mismo. Durante más de 15 días, la joven madre había desaparecido sin dejar rastro, lo que generó una creciente preocupación en su hijo.

Ante la falta de respuestas y la inacción de las autoridades, el niño se aventuró a remover tierra en un sector del fondo de la casa que le parecía sospechoso. Su valentía y determinación lo llevaron a descubrir el horror: el brazo de su madre enterrado bajo tierra. Inmediatamente, el niño dio aviso a la policía, desencadenando una investigación que culminó con la detención de Lesta.

El relato del niño es estremecedor, ya que días antes del hallazgo, Lesta le habría dicho: “A tu mamá no la vas a volver a ver nunca más”. Esta amenaza, sumada a la ausencia prolongada de su madre, lo impulsó a buscar la verdad por sus propios medios, demostrando una madurez y un coraje excepcionales en una situación tan traumática. La declaración del niño es una pieza clave en la investigación y evidencia la crueldad del acusado.

La investigación judicial ahora se centra en determinar si existieron fallas en el seguimiento del historial de Lesta que podrían haber evitado el femicidio. Se analiza si las autoridades competentes tenían conocimiento de sus antecedentes violentos y si se tomaron las medidas necesarias para proteger a Gisela Ruocco. El caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de prevenir y combatir la violencia de género.

La fiscal Juan está trabajando en reconstruir los últimos días de la víctima y en recopilar pruebas que permitan establecer la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad de Lesta. Además, se está brindando apoyo psicológico al hijo de la víctima, quien ha sufrido un trauma profundo. La comunidad de Claypole se ha volcado en apoyo a la familia y ha organizado diversas manifestaciones para exigir justicia por Gisela Ruocco y para denunciar la violencia de género.

Este caso sirve como un recordatorio doloroso de la necesidad de seguir trabajando para erradicar esta lacra social y proteger a las mujeres y a sus hijos





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