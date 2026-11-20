Denise Gisel Viñabal fue asesinada por su expareja, un policía de Salta, en un centro de mediación de Chicoana. La víctima y el agresor fallecieron en la operación policial.

Denise Gisel Viñabal, de 27 años, perdió la vida el jueves alrededor de las 14:00 horas en el Centro de Mediación ubicado en las dependencias de la Municipalidad de Chicoana. Su expareja, un efectivo de la Policía de Salta, le disparó en el rostro durante una audiencia vinculada a la custodia de sus dos hijas menores de edad.

Detalles del ataque y desenlace fatal

El agresor, identificado extraoficialmente como Carlos Enrique Pascal, de 32 años, huyó tras el ataque hacia la zona rural cercana al Valle de Lerma. Allí buscó refugio en una finca hasta que un operativo policial lo cercó. Pascal ingresó a una zona de monte, momento en el cual se escuchó un disparo y fue encontrado gravemente herido.

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Tras ser trasladado en código rojo al hospital local, el policía falleció durante el trayecto. Por su parte, Denise Gisel Viñabal también perdió la vida como consecuencia de las heridas sufridas. Actualmente, se desconoce si existían denuncias previas por violencia de género, ya que el Ministerio Público Fiscal de Salta no ha aportado datos específicos sobre este antecedente.

Investigación y protocolos forenses

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, intervino directamente en la investigación y se trasladó a Chicoana. Su objetivo fue coordinar las tareas de Criminalística con la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

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Sodero Calvet dispuso el traslado de ambos cuerpos al Servicio de Tanatología Forense para la realización de las autopsias correspondientes. La autoridad judicial confirmó que se encuentran en cumplimiento todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos y determinar la cadena exacta de eventos que culminaron en este doble deceso.

Cuestionamiento legal a la mediación en violencia

Este femicidio ha abierto interrogantes graves sobre la intervención de los centros de mediación en situaciones de violencia de género. En Argentina, el artículo 28 de la Ley nacional 26.485, sancionada en 2009, prohíbe expresamente las audiencias de mediación o conciliación en procedimientos por violencia contra las mujeres.

En Salta, esta prohibición está establecida en el artículo 13 de la Ley provincial 7.888, sancionada en 2015. La norma dispone que en todos los trámites relacionados con casos de violencia, está prohibida la mediación o conciliación. Sin embargo, el caso de Chicoana demuestra una vulneración directa de estas protecciones legales.

Posturas de la exsenadora Gabriela Cerrano

La exsenadora provincial del Partido Obrero, Gabriela Cerrano, criticó duramente el hecho. Desde hace años advierte sobre los riesgos de convocar a mujeres que denunciaron violencia a instancias de mediación con sus agresores. Cerrano señaló que esto era indignante y que cualquier momento podía tener un desenlace fatal.

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La dirigente recordó que recibió denuncias de mujeres convocadas a mediaciones por alimentos o regímenes de visitas junto con exparejas denunciadas por violencia. Los encuentros se realizaban frente a frente, y muchas mujeres terminaban aceptando condiciones impuestas por temor a nuevas situaciones de violencia.

Crítica al sistema y la fuerza policial

Cerrano puso el foco en que el hombre señalado como autor era integrante de la Policía y tenía autorización para portar un arma de fuego. Afirmó que un policía tiene acceso a armas incluso fuera de servicio, lo que incrementa el riesgo en estos contextos. Consideró que el caso fue manejado con tremenda irresponsabilidad al citar a Denise a la boca del lobo.

La exsenadora denunció también que, en otros casos, las mujeres fueron desalentadas a realizar denuncias penales por delitos policiales, con el argumento de que intervendría Asuntos Internos. Reclamó revisar el funcionamiento de estos dispositivos y afirmó que la mediación no debe utilizarse nunca en situaciones de violencia de género.