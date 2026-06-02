Femicidio de Agostina Vega: la familia clama justicia tras hallar su cuerpo en Córdoba

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado tras una semana de búsqueda en Córdoba. La familia acusa a Claudio Barrelier y a la madre de la víctima, y exige justicia por el salvaje asesinato. Organizaciones feministas denuncian desidia judicial.

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , una adolescente de 15 años, conmocionó a la ciudad de Córdoba tras una búsqueda que duró una semana.

Su familia, encabezada por su tío y su padre, ex policía, denunció que la menor fue víctima de un femicidio atroz y exige que se investigue a todos los implicados. Según fuentes judiciales, el cuerpo fue encontrado en un descampado, dentro de tachos de pintura, con signos de violencia extrema y cercenamiento.

La noticia generó una ola de indignación en redes sociales y organizaciones feministas como Ni Una Menos, que convocaron a una movilización en la Plaza de la Memoria para repudiar el crimen y exigir justicia. El tío de la víctima, visiblemente afectado, expresó: Dejen de usarnos, en referencia a quienes buscan rédito político del caso, y afirmó que no descansarán hasta conseguir justicia.

El padre, Gabriel Vega, apuntó directamente contra la madre de Agostina, Melisa Heredia, por su presunta responsabilidad, calificando el asesinato como salvaje. La comunidad educativa también se sumó al dolor, y el tío pidió a los compañeros de escuela de Agostina que se cuiden y no publiquen demasiado en redes sociales para evitar riesgos.

El caso ha puesto en evidencia las fallas del sistema judicial, que había liberado al principal sospechoso, Claudio Barrelier, tras solo 20 días de detención por un ataque previo a otra mujer. Barrelier, de 33 años, mantenía una relación con la madre de Agostina y era conocido por los hijos de ella. La adolescente desapareció el 8 de marzo, Día de la Mujer, y su cuerpo fue hallado una semana después en un terreno baldío del barrio Villa Allende Parque.

Los peritajes forenses revelaron que la víctima había sido golpeada, estrangulada y desmembrada, lo que consternó a la sociedad cordobesa. La organización Ni Una Menos denunció desidia organizada en el femicidio, criticando que Barrelier estuviera en libertad pese a los antecedentes violentos. La familia de Agostina asegura que hay más personas de poder y dinero detrás del crimen y que no se detendrán hasta que todos los responsables sean condenados.

El tío también se refirió a la impunidad: Acá hay más gente involucrada, gente de poder, gente de plata. No vamos a descansar con mi familia hasta conseguir justicia. Lo que le hicieron no tiene perdón, me la mataron como a un perro. El caso reabrió el debate sobre la protección de menores en contextos de violencia de género y la efectividad de las medidas cautelares.

Mientras tanto, la justicia cordobesa ordenó la prisión preventiva de Barrelier y de la madre de Agostina, aunque la investigación continúa. La sociedad civil se prepara para una nueva marcha bajo el lema Ni Una Menos, exigiendo políticas públicas más efectivas contra los femicidios. La madre de Agostina, por su parte, permanece detenida e imputada por homicidio agravado, mientras que el padre clama justicia y pide que no se repita esta tragedia.

El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia machista en Argentina, donde cada 30 horas una mujer es asesinada por razones de género. La familia de Agostina espera que su muerte no quede impune y que sirva para que se tomen medidas concretas para proteger a las mujeres y niñas del país





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