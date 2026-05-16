Felipe Serrano agradece a Dios y a La Chata Solidaria dos sillas de ruedas y otros regalos

Felipe Serrano ha sido uno de los beneficiarios de La Chata Solidaria, que ha llevado regalos a algunas personas en diferentes comunidades de Chaco. Gracias a esos regalos, Serrano ahora puede alcanzar la prótesis y agradece a Dios y a La Chata Solidaria su generosidad.

Estábamos contentos y emocionados porque nunca pensé que iba a recibir lo que recibí ayer. Estuvo La Chata Solidaria y me trajo dos sillas de ruedas, un freezer a gas, una garrafa, un panel solar, una batería con siete focos y cables para hacer la instalación para la luz.

Estoy re contento y le agradezco a Dios por la gente solidaria que nos ayudó. Ahora hay que ser paciente para esperar la prótesis”, dice en un mensaje de audio Felipe Serrano desde su casa en el paraje Sol de Mayo, en el Impenetrable chaqueño





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