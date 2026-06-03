Felipe Loyola descarta por ahora fichar por Boca y prioriza quedarse en Europa

El lateral derecho chileno, en la mira de Boca Juniors, aseguró que su intención es continuar en el fútbol europeo tras el descenso del Pisa y que su sueño es jugar la Champions League. De esta forma, su posible llegada al club argentino se aleja.

Felipe Loyola , lateral derecho chileno que ha estado en el radar de Boca Juniors como posible refuerzo para esa posición, ha ofrecido declaraciones recientes que clarifican su situación actual.

El jugador, propiedad del Pisa italiano, ha sido mencionado en los últimos días como uno de los nombres a seguir en el próximo mercado de pases, dado que la banda derecha ha sido una zona problemática para el equipo xeneize en los últimos tiempos. Varios jugadores han pasado por esa posición sin consolidarse, y en los partidos finales del último semestre incluso hubo que improvisar.

Según informó el medio Olé, Boca había mostrado avances en las conversaciones por el ex Independiente. Sin embargo, el propio Loyola ha hablado sobre su futuro y ha priorizado otras opciones por encima de una posible vuelta a Argentina. Aunque el descenso de Pisa a la Serie B podría haber facilitado una salida, el futbolista ha dejado claro que su intención es continuar compitiendo en Italia, donde siente que ha crecido y donde quiere demostrar su nivel.

En sus palabras: Siempre he ido construyendo mi camino a base de esfuerzo y sacrificio. Nunca he tenido nada fácil, siempre todo lo he tenido que luchar. Estoy en un club (Pisa) que me dio la oportunidad de jugar en un nivel altísimo y mi idea es seguir allí. Así, aunque agradeció el interés de Boca y de otros clubes, confirmó que ya tomó una decisión: quedarse en Europa por ahora.

A su vez, Loyola está concentrado con la selección chilena para el amistoso contra Portugal, y en esa entrevista también desveló sus aspiraciones personales: jugar la Champions League y actuar en los mejores equipos del mundo. Esa meta, dice, la lleva en la cabeza y cree firmemente que la alcanzará.

De este modo, su posible fichaje por Boca parece complicarse, ya que el jugador no está dispuesto a regresar a Sudamérica en este momento de su carrera, pese a la necesidad del club argentino por reforzar esa posición. Además, la situación de Pisa, que descendió, no fue determinante para cambiar su parecer. Expresó gratitud hacia el club italiano, pero su enfoque está en seguir creciendo en el fútbol europeo.

Por otro lado, en la misma jornada informativa, Boca también lidia con la situación de Carlos Palacios y la sucesión de Ubeda en el cuerpo técnico, pero el tema de la lateral derecha sigue siendo uno de los más relevantes de cara a la planificación del próximo semestre. Loyola, a sus 24 años, ha buscado siempre forjar su carrera con trabajo, y ahora prefiere arriesgarse en el ascenso italiano o buscar otra oportunidad en el continente antes que volver a su país.

En resumen, las esperanzas de Boca por fichar a Loyola se debilitan tras estas declaraciones, pues el jugador ha manifestado clara preferencia por permanecer en el fútbol europeo para alcanzar sus metas deportivas





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