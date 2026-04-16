Felipe Fort sorprende con su impactante transformación física y emotivos recuerdos de su padre

El influencer Felipe Fort desata revuelo en redes sociales al revelar un drástico cambio en su físico tras un año de entrenamiento extremo. Paralelamente, conmueve a sus seguidores al compartir tiernos mensajes y homenajes a su fallecido padre, Ricardo Fort, reviviendo memorias que emocionan a la audiencia.

Felipe Fort ha captado la atención de todos en el último año, mostrando una asombrosa transformación en su físico. Este cambio no ha sido producto de la casualidad, sino el resultado de un entrenamiento riguroso y una alimentación mejorada, lo que le ha permitido ganar masa muscular en un tiempo notablemente corto. El joven influencer de 22 años compartió en su cuenta de Instagram una fotografía frente al espejo, luciendo torso desnudo y pantalones de jean negros.

En la imagen, sus tatuajes y su musculatura trabajada se hicieron evidentes, dejando a más de 800 mil seguidores boquiabiertos. Particularmente, sus hombros y abdominales destacaron, evidenciando un intenso trabajo en su zona media y core. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios elogiaron su dedicación al físico, comparándolo con la figura de su padre, Ricardo Fort, otros especularon sobre el posible uso de anabólicos para acelerar el aumento de masa muscular. Esta dualidad de opiniones subraya el impacto visual de su cambio y la constante comparación con el legado de su padre. Más allá de su apariencia, Felipe Fort ha conmovido a sus seguidores al compartir un mensaje personal que su padre, Ricardo Fort, le dedicó en mayo de 2013, apenas seis meses antes de su fallecimiento. En sus historias de Instagram, publicó una captura de pantalla de un antiguo tuit de su padre, acompañado de una fotografía familiar. En la imagen, se observa a un joven Felipe recostado en un sofá, absorto en una tablet, con un atuendo casero que evoca la intimidad familiar. El mensaje de Ricardo Fort, lleno de orgullo y admiración, decía: «No puede ser tan lindo mi hijo Felipe… y posa para la foto… Jajaja… hijo e tigre!!!». Este emotivo recuerdo resonó profundamente en la audiencia, dado que Ricardo Fort falleció en noviembre de ese mismo año. Comentarios como «Tu viejo era un crack» y otras expresiones de sentimiento inundaron la publicación, demostrando el lazo que sigue uniendo a Felipe con el recuerdo de su padre y el cariño del público. La nostalgia y el tributo a su padre parecen ser temas recurrentes en la vida de Felipe Fort, quien cumplió 22 años a fines de febrero. Recientemente, en un evento particular, rindió un homenaje que dejó a todos los presentes asombrados. Felipe asistió a la celebración de los 15 años de Bullbenny, en el marco de una nueva edición de BAFWEEK, y lució una campera muy especial. La prenda llevaba impresa la imagen de su padre, Ricardo Fort, fallecido el 25 de noviembre de 2013, y una de sus frases más emblemáticas: «Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce». El rostro del Comandante apareció tanto en el frente como en la espalda del abrigo, que Felipe exhibió con evidente orgullo y amor mientras desfilaba en el evento. Estos gestos demuestran la profunda conexión de Felipe con la memoria de su padre, manteniendo vivo su legado a través de homenajes públicos y transformaciones personales que no dejan de generar conversación y emoción entre sus seguidores





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Felipe Fort Ricardo Fort Transformación Física Entrenamiento Recuerdos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marta Fort revela experiencias paranormales en el edificio de su padreMarta Fort comparte relatos sobre situaciones extrañas y presencias en el edificio donde vivió Ricardo Fort, mencionando testimonios de vecinos y experiencias inexplicables. También comenta sobre Virginia Gallardo y su vida sentimental.

Read more »

Fallece Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos VerdesEl músico Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Enanitos Verdes, murió a los 64 años tras complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por el secretario de Cultura de Mendoza. Staiti había sufrido una infección bacteriana y problemas derivados de su condición de celíaco, lo que lo llevó a una profunda deshidratación y a cancelar shows. Era el único miembro fundador de la banda tras la muerte de Marciano Cantero.

Read more »

Fallece Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos VerdesEl mundo del rock lamenta la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la legendaria banda argentina Enanitos Verdes. Staiti, quien asumió el liderazgo de la banda tras el fallecimiento de Marciano Cantero, falleció a los 64 años en Mendoza, tras complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por el secretario de Cultura mendocino, Diego Gareca. La banda se encontraba trabajando en proyectos como una gira y un álbum de grandes éxitos.

Read more »

Ricardo Salinas Pliego acapara el mercado de las motos en México y vende más unidades que toda la industria automotrizEl año pasado, GS Motos colocó 1.3 millones de unidades nuevas en México, lo que representa 62% del mercado, dijo el CEO de la empresa.

Read more »

Rocío Marengo se cansó de que dijeran que su hijo era más parecido a Eduardo Fort y publicó una curiosa fotoLa modelo sorprendió a sus seguidores con una imagen creada por IA, pero el “gen Fort” sigue dando que hablar en las redes.

Read more »

Argentina y el FMI logran acuerdo técnico; Ministro Caputo defiende la inflación con excusasEl Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un acuerdo técnico con el FMI que habilitará un desembolso de US$ 1.000 millones. Paralelamente, Caputo justificó la inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, atribuyéndola a factores internacionales y correcciones de precios, mientras el gobierno mantiene la promesa de una pronta desaceleración del alza de precios.

Read more »