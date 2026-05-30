Felipe Fort se saca una selfie sensual y el fondo revela un emotivo homenaje a su padre Ricardo

Felipe Fort sorprende con una selfie en la que muestra su cambio físico, pero lo que más llamó la atención fue el cuadro familiar de fondo con su padre Ricardo Fort y sus hermanos mellizos. Además, Marta Fort explica por qué no se lanzó el Marroc XL.

El influencer Felipe Fort volvió a causar revuelo en las redes sociales tras compartir una sensual selfie en la que exhibió sus pectorales, bíceps y los tatuajes que se hizo en el pecho.

Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de sus seguidores no fue su impresionante cambio físico, producto de horas de entrenamiento diario, sino un detalle en el fondo de la imagen. En la postal se observa un enorme cuadro familiar donde aparece su padre, Ricardo Fort, uno de los mediáticos más queridos y recordados de la Argentina.

El Comandante está sentado en el pasto, con las manos en la cara y acompañado de sus hijos mellizos, quienes hacen la misma pose. La imagen provocó una ola de ternura entre los usuarios de Instagram, quienes recordaron al fallecido empresario y figura del espectáculo.

La foto en cuestión es una de las más icónicas de la familia Fort, tomada en tiempos felices, antes de que comenzaran los problemas de salud de Ricardo, quien murió el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años. Desde entonces, sus hijos, Felipe y Marta Fort, han mantenido vivo su legado en las redes y en los medios.

En esta ocasión, la selfie de Felipe no solo mostró su dedicación al gimnasio, sino también el fuerte vínculo emocional que aún existe con su padre. Los comentarios no tardaron en llegar, mezclando halagos por su físico con nostalgia por la presencia de Ricardo.

Por otro lado, en una entrevista reciente, Marta Fort reveló detalles sobre por qué ella y su hermano no pudieron lanzar el Marroc XL, la versión gigante del famoso bocadito. Según explicó, detrás de cada cambio en el producto hay un montón de estudios y no es algo que se decida a la ligera.

"Llegaron a la conclusión de que no es viable por ahora, pero no quiere decir que en algún momento eso no se retome y sea un hit", afirmó. También se refirió a la faceta creativa de su hermano Felipe, a quien describió como una persona con una marca propia, muy bien encaminado y con gran inventiva. La relación entre los hermanos sigue siendo muy cercana, y ambos continúan siendo figuras admiradas en el mundo del espectáculo.

La publicación de Felipe no solo generó debate sobre su transformación física, sino que también reavivó el cariño del público hacia la familia Fort. Los seguidores destacaron la mezcla de sensualidad y sentimentalismo en la selfie, mientras que otros aprovecharon para preguntar sobre los tatuajes que lucía en el pecho. Sin duda, Felipe ha sabido mantener el interés de su audiencia combinando su vida fitness con homenajes a su padre.

Mientras tanto, Marta sigue gestionando los negocios familiares y manteniendo viva la memoria de Ricardo, quien sigue siendo una figura influyente en la cultura popular argentina





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