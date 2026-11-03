Feli Colina presenta 'La otra mejilla': irreverencia y producción intensiva en Niceto Club

La cantautora salteña Feli Colina estrena su tercer álbum 'La otra mejilla' el 15 de diciembre en Buenos Aires. Un disco de quince temas que canaliza la furia existencial con una honestidad visceral y una producción detallada.

La cantautora y compositora salteña Feli Colina, quien reside en Buenos Aires desde hace diez años, está a punto de liberar su tercer trabajo discográfico titulado 'La otra mejilla'. Este álbum, publicado con fecha de 2026, representa una evolución sonora y personal en la carrera de la artista de 31 años, marcando un punto de inflexión en su narrativa musical y su relación con la industria.

Crónica de una crisis existencial musical

'La otra mejilla' contiene quince piezas musicales que exploran las profundidades de una crisis existencial, trazando un camino complejo a través de laberintos emocionales que culminan en salidas luminosas. La obra se distingue por la ausencia total de complacencia o zonas de confort, priorizando en su lugar una honestidad brutal sobre los procesos internos de la artista. Feli Colina explica que su enfoque creativo se basa estrictamente en expresar lo que siente en el momento, rechazando cualquier intento de crear algo que no surja de sus deseos genuinos.

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El álbum inicia con la canción 'Algún día', una pista que utiliza una percusión afrobrasileña frenética y coros intensos para establecer el tono de furia del proyecto. En esta primera entrada, la artista utiliza una metáfora de una mente tipo caja de Pandora para describir el caos interno, mientras canta sobre la voluntad de decir todo lo que piensa, independientemente de las consecuencias para ella misma o para los demás. La letra también aborda la frustración de haber regalado su sagrada paciencia sin obtener reciprocidad.

Producción de ocho meses con Nan Q

La elaboración de este tercer disco requirió un proceso de producción significativamente más extenso que sus trabajos anteriores. A diferencia de los dos o tres años dedicados habitualmente a la composición, Feli Colina invirtió ocho meses en el estudio de grabación en el barrio de San Telmo, trabajando de lunes a sábado junto al productor Nan Q. Esta colaboración marcó la primera vez que ambos artistas trabajaron juntos, convirtiéndose en una experiencia de descubrecimiento mutuo y comprensión artística.

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Nan Q aportó una perspectiva pop al sonido general, ayudando a la artista a definir exactamente qué emoción deseaba transmitir en cada tema. Feli Colina describió a su colaborador como un productor espectacular, elogiando su habilidad para extraer audio de calidad y hacer que los elementos musicales suenen atractivos. Durante este periodo intensivo, la banda completa de la artista también participó en las grabaciones, manteniendo su presencia constante en los procesos de composición y producción que caracterizan el trabajo de Colina.

Influencias punk y ética musical

La estética y ética del punk juegan un papel fundamental en la conceptualización de este álbum, aunque no necesariamente a través de la adhesión estricta al género musical tradicional. Feli Colina cita su atracción por la estética punk y menciona a Björk y a los Cadillacs como influencias recientes que resonaron con ella, destacando el espíritu rebelde más que la clasificación puramente musical. Esta influencia se hace evidente en la versión rabiosa de 'Demasiado nada', originalmente de la banda Flema.

La decisión de incluir una canción de Flema surgió de una experiencia en un viaje a Cachi, donde la artista conoció a un grupo de amigos hippies punkrockers con quienes cantaba estas canciones durante su adolescencia. La canción original trata sobre traiciones y ambición, temas que permanecieron relevantes para la artista. Esta selección refleja una continuidad en su narrativa, donde el enojo y la frustración han servido históricamente como motores creativos en álbumes anteriores como 'Feroza' (2018) y 'El valle encantado' (2022).

Reacción ante la industria discográfica actual

El texto de las canciones también aborda indirectamente la relación de Feli Colina con la industria musical y su propia experiencia profesional. La artista expresa una frustración personal derivada de no escuchar suficientes personas como para poder pagar a su equipo, realizar shows del tamaño deseado o realizar giras sin ansiedad por la venta de entradas. Reconoce que la gente elige lo que quiere escuchar y que debe aceptar esta realidad para evitar el sufrimiento continuo.

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Este proceso de aceptación ha llevado a la artista a valorar aún más a su audiencia. Feli Colina presentará oficialmente el disco el 15 de diciembre a las 20 horas en Niceto Club, ubicado en la dirección Niceto Vega 5510 en Buenos Aires. La presentación marca el cierre de un ciclo de producción intensiva y abre la puerta a la interpretación en vivo de estas emociones crudas y estructuradas.