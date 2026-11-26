Un avión de carga de FedEx salió de la pista en el Aeropuerto de Miami, obligando al cierre preventivo. El incidente afectó las operaciones justo antes del feriado de Acción de Gracias.

Un avión de carga de FedEx se desvió de su trayectoria en el Aeropuerto de Miami, lo que obligó a las autoridades a restringir drásticamente las operaciones aeroportuarias. Este incidente inesperado generó una interrupción significativa en uno de los nodos de transporte más importantes de Estados Unidos.

Detalle del incidente en la pista

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que la aeronave de FedEx salió de la pista 26R durante una maniobra terrestre. El suceso ocurrió alrededor de las 20.40 en la hora local. A bordo del avión viajaban dos personas, quienes resultaron ilesas según los reportes iniciales.

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Respuesta y cierre preventivo

Tras el despiste, el Aeropuerto de Miami informó que todas las pistas quedaron cerradas de manera preventiva. Solo una pista permaneció operativa mientras se trabajaba en la evaluación de daños y en la remoción de la aeronave. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que la aeronave quedó fuera de la pista y el posterior despliegue de vehículos de emergencia y asistencia.

Impacto antes de Acción de Gracias

El despiste ocurrió en la víspera del feriado de Acción de Gracias, una de las fechas con mayor movimiento de pasajeros y carga en Estados Unidos. Este evento sucedió pocas semanas después de diversos inconvenientes que afectaron al sistema aeronáutico norteamericano, entre ellos problemas en las comunicaciones de control aéreo que obligaron a suspender temporalmente vuelos en todo el país.

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Preocupación por la seguridad

Este incidente volvió a poner el foco sobre la seguridad aérea en el Aeropuerto de Miami y en la infraestructura nacional. La secuencia de eventos recientes ha generado preguntas sobre la capacidad del sistema para manejar la alta demanda sin comprometer la integridad de las operaciones. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del despiste.

Consecuencias operativas inminentes

El cierre parcial del aeropuerto ha tenido un impacto inmediato en los planes de viaje de miles de personas. Con la alta demanda típica de la temporada, cualquier interrupción en las operaciones de carga y pasajeros tiene efectos en cadena. Los investigadores trabajan para determinar si hubo fallas mecánicas o humanas.