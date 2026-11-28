El astrólogo Federico Pertusati avala a Estudiantes sobre Palmeiras para la final en Montevideo basándose en cartas astrales y coincidencias con 1968.

El astrólogo Federico Pertusati ha emitido un pronóstico para la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, que se disputará este sábado en Montevideo. Este especialista, reconocido por haber anticipado con anterioridad los triunfos de la Selección argentina en el Mundial 2022 y de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, ha analizado las cartas astrales de los entrenadores para determinar su predicción final. Pertusati se inclina por el equipo platense, aunque admite que la situación presenta señales más complejas que en otros eventos deportivos anteriores.

Análisis astrológico de los entrenadores

El astrólogo ha realizado un estudio detallado de las posiciones planetarias de los mandos técnicos, enfocándose especialmente en Abel Ferreira, el entrenador de Palmeiras. Pertusati señala que Ferreira atraviesa un ciclo astrológico complicado, lo cual podría representar un obstáculo significativo. Aunque el técnico portugués cuenta con algunos tránsitos favorables específicos para esta definición, el especialista advierte que estos elementos positivos no garantizan necesariamente el logro del título continental, sugiriendo una ventaja estratégica para el rival.

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Señales favorables para Estudiantes

En el lado de Estudiantes, el análisis revela indicadores distintos y prometedores en la carta astral de Alexander Medina. Además de la figura del técnico, Pertusati destaca la situación particular de Guido Carrillo, quien oficia como capitán del plantel platense. Por otro lado, se mencionó a Marcos Rojo como uno de los jugadores que podría enfrentar dificultades durante el encuentro, pero esto no ha alterado la conclusión general del experto, quien mantiene su postura a favor del equipo de La Plata.

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Coincidencia histórica con la Copa de 1968

Un aspecto crucial que influyó en la decisión de Pertusati es la coincidencia astrológica con la histórica consagración de Estudiantes en la Copa Libertadores de 1968, la cual también se disputó en Montevideo. El astrólogo explica que la Luna se encontrará en el signo de Leo durante la final, un detalle que conecta directamente con la identidad del club platense, conocido como el León. Esta alineación se contrasta con la final de la Sudamericana, donde la Luna estaba en Aries, signo asociado con Boca Juniors.

Conclusión del pronóstico

Pese a haber detectado indicadores contradictorios al examinar las cartas de ambos seleccionadores, el especialista ha ratificado su veredicto final. Pertusati asegura que Estudiantes posee mayores posibilidades astrológicas para imponerse y ganar el torneo. Su conclusión es tajante al señalar que se juega por la victoria del Pincha como campeón de América, fundamentando su elección en la lectura de las influencias celestes del momento clave del campeonato.