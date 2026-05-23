El director argentino Federico Luis gana el premio a mejor cortometraje en el Festival de Cannes con su película 'El corto'. La película se centra en una pelea de boxeo protagonizada por un chico de 10 años y conquistó al jurado.

El director argentino Federico Luis gana el premio a mejor cortometraje en el Festival de Cannes con su película 'El corto', un logro que lo coloca en la elite del cine mundial.

La película, que dura 15 minutos y fue filmada en México, se centra en una pelea de boxeo protagonizada por un chico de 10 años. La historia, simple y contundente, conquistó al jurado y le dio al cineasta el premio más codiciado en esa categoría del certamen. Luis relató que la simpleza fue su mayor desafío al hacer la película, ya que descubrió que tiende a volver más complejas las cosas de lo que son.

La pelea central del corto dura 10 minutos y fue filmada en el barrio de Tepito, donde el contraste entre la infancia y la adultez se ve a través del boxeo y del personaje del niño. El director no hizo casting, ya que el barrio es muy popular y el boxeo tiene un gran nivel de popularidad. Muchas personas de las capas más bajas de la sociedad intentan a través del boxeo ese salto milagroso para salvar a la familia.

Lo que vemos es a un niño que tiene grabados los reflejos y movimientos de un boxeador profesional, pero con la vulnerabilidad y la inocencia de cualquier chico de esa edad. Durante la pelea real él empieza a perder, cosa que nunca le había pasado. Sentí que incluso la cámara era una presión más para él.

El llanto, que está prohibido para un boxeador, para un actor es una virtud increíble, y eso se vuelve su pasaje de lo real a la ficción. Tras el éxito en Cannes, el cineasta ya piensa en su próximo proyecto: 'El entrenador de perros', un largometraje que trata sobre un hombre inmóvil, el mejor adiestrador de pastor belga malinois del país





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