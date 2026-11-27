El secretario de ATE Córdoba, Federico Giuliani, fue atacado en el baño de Tribunales Federales mientras su padre declaraba como víctima en la causa Di Santo. Denuncia amenazas de muerte e investiga a Martín Angerosa como autor material.

Federico Giuliani, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Córdoba, presentó una denuncia penal formal tras ser objeto de una agresión física y recibir amenazas de muerte dentro de los Tribunales Federales de la ciudad. El incidente occurred el jueves durante la audiencia en la causa Di Santo, Daniel, un histórico juicio por delitos de lesa humanidad, cuando el titular de ATE Córdoba se encontraba presente para escuchar el testimonio de su padre, el periodista Juan Carlos Pipón Giuliani, quien actúa como víctima de la última dictadura militar.

Detalles del ataque en Tribunales Federales de Córdoba

La agresión se produjo en el sector de los baños de Tribunales Federales de Córdoba capital. Federico Giuliani declaró que un hombre se anticipó para ingresar al sanitario y lo emboscó, golpeándolo a traición con la mano abierta en la nuca. Según relató el titular de ATE Córdoba, la seguridad en la sala de audiencias estaba reducida, con solo dos policías presentes, a pesar de la alta demanda mediática y la importancia histórica del caso. El agresor aprovechó la ausencia momentánea de Federico, quien había salido al baño al sonar su celular, para lanzar el ataque sin provocación previa por parte de la víctima.

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Identificación del sospechoso y antecedentes del imputado

Las autoridades e investigaciones han identificado al agresor como Martín Angerosa, un abogado matriculado en Córdoba capital con una trayectoria política y administrativa diversa. Angerosa fue coordinador nacional del plan Desarmar y exdelegado de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), actualmente Registro Nacional de Armas (Renar) Córdoba. Además, se revela que fue integrante de la agrupación Hijos, de la cual fue desvinculado hace 26 años, y funcionó como funcionario del gobierno del entonces presidente Alberto Fernández en Migraciones.

Testimonio de Juan Carlos Pipón Giuliani en la causa Di Santo

En el marco del debate judicial, el padre de Federico, Juan Carlos Pipón Giuliani, exsecretario general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), comenzó a declarar ante los jueces Carolina Prado, Julián Falcucci, Noel Costa y José Quiroga Uriburu. Su relato detalló su detención el 13 de julio de 1975 en Río Cuarto, junto a su hermano Héctor Lucio Giuliani, acusados de militancia en Montoneros. Fueron trasladados a la Delegación de la Federal y luego a la Unidad Carcelaria Nº 4 de Río Cuarto, donde sufrieron torturas físicas y psíquicas antes de ser derivados a la UP1 en Córdoba.

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Imputados y extensión de los hechos de tortura

El juicio a los exmilitares y expolicías acumula los expedientes Alsina, Barreiro y Pérez, investigando 72 hechos cometidos entre 1975 y 1978, que afectaron a 84 víctimas. Con la acusación del fiscal Facundo Trotta, se enjuician a Daniel Di Santo, Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Enrique Mones Ruiz, Carlos Yanicelli, Juan Molina, Ricardo Lardone, José Luis Yañez, Adolfo Etchehun, Carlos Quevedo, Juan Carlos Nieto, Roberto González Fossat, Rubén Príncipi, Ramón Navarro, Arnoldo López, Carlos Pérez, Miguel Pérez, Juan Vega, Carlos Regueira y Miguel Ángel Salinas. Se investiga su rol en el terrorismo de Estado desplegado en la década del setenta.

Agravantes de la agresión y nuevas denuncias

Federico Giuliani señaló que el agresor no solo lo golpeó a él, sino que también atacó a la secretaria adjunta de ATE, Silvia Alcoba, y a Javier Bracamonte, quien intentó intermediar. El grupo sufrió amenazas de muerte directas por parte del atacante. Federico Giuliani afirmó que el agresor era un hombre al que había visto dos veces en su vida, lo que confirma la premeditación y la emboscada. La defensa de la integridad física de los testigos y familiares de víctimas sigue siendo una preocupación central en el desarrollo de este proceso judicial histórico en Córdoba.