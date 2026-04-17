Federico D’Elía, pesimista sobre el regreso de Los Simuladores: "Pasó la vida misma"

El actor Federico D’Elía se mostró desilusionado sobre las posibilidades de una continuación de la icónica serie argentina Los Simuladores, debido a problemas de financiación y la complejidad de reunir al elenco.

La ilusión de los seguidores de Los Simuladores de volver a ver a sus carismáticos personajes parece desvanecerse cada vez más. Las esperanzas, que se habían renovado ante la posibilidad de una película que continuara la aclamada serie, se vieron mermadas por noticias desalentadoras.

Finalmente, la producción cinematográfica que prometía traer de regreso a los cuatro socios resolutores de problemas se vio truncada debido a insuperables dificultades financieras, dejando a los fanáticos con un sabor amargo de lo que pudo haber sido. La noticia ha sido un golpe duro, y las últimas declaraciones de uno de los actores principales, Federico D’Elía, han pintado un panorama aún más sombrío, sumergiendo a la audiencia en un pesimismo generalizado sobre la posibilidad de un reencuentro. En su reciente aparición en el programa Otro día perfecto de eltrece, D’Elía compartió sus sentimientos con una profunda nostalgia al revivir los recuerdos de la serie que marcó un hito en la televisión argentina. El actor, quien interpretó a Mario Santos, uno de los pilares del equipo, ofreció una visión reflexiva sobre los motivos que, a su parecer, hacen que un regreso de Los Simuladores sea prácticamente inviable en la actualidad. Argumentó que, en su momento, la serie representaba una ruptura con los paradigmas televisivos convencionales, un enfoque fresco y arriesgado que la diferenciaba de la producción televisiva de la época. Esta audacia, si bien fue fundamental para su éxito y para la conexión con el público, también implicó un desafío constante en su producción. La intensidad del proceso creativo era palpable, y como recordó Mario Pergolini, quien compartió canal en aquel entonces, los capítulos a menudo se completaban en el último momento, incluso mientras estaban siendo emitidos. Esta dinámica, descrita por Pergolini como un estado de constante tensión donde se vivía el momento de la emisión con el alma en vilo, era parte del ADN de la serie. D’Elía, por su parte, alabó esta dedicación y el espíritu de trabajo casi obsesivo que caracterizó al equipo, sosteniendo que a pesar del frenesí y la vorágine, el resultado final era de una calidad excepcional y profundamente gratificante, logrando crear algo verdaderamente hermoso y memorable. La conversación inevitablemente giró hacia la persistente demanda del público. Mario Pergolini no dejó pasar la oportunidad de interrogar a D’Elía sobre la constante petición de los fanáticos para que la película se materialice. D’Elía admitió la magnitud de este deseo colectivo, pero también expuso la complejidad inherente al grupo de actores y creativos. Explicó que, si bien hubo un momento en que todo parecía encaminado para la realización del filme, la vida misma, con sus giros inesperados y sus imprevistos, se interpuso. Las circunstancias personales, profesionales y quizás económicas de los involucrados, sumadas a las dificultades logísticas de reunir a un elenco tan querido y talentoso, hicieron que el proyecto se detuviera. La declaración final de D’Elía, cargada de lamento, subraya la dificultad de retomar algo que dejó una marca tan profunda, especialmente cuando las condiciones óptimas que permitieron su éxito original ya no existen o son difíciles de replicar. La nostalgia es palpable, pero la realidad parece imponerse, dejando a Los Simuladores como un tesoro del pasado, cuya continuación es cada vez más esquiva





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