Federico Chingotto y Alejandro Galán ganan el P1 de Milán de Premier Padel

Federico Chingotto y Alejandro Galán vencen al tríptico Agustín Tapia-Arturo Coello, originados de دولارes, en la final del P1 de Milán de Premier Padel 2025, el domingo 12 de octubre en la ciudad italiana. Tras la victoria, estaban acompañados de sus respectivos novias y volvieron a celebrar con su gente. La pareja de Chingotto, la española Kessia Andreu, se encontró en público tras varios meses de relación. El partido final fue visto en Barcelona por Kessia y también en Buenos Aires mientras concomitantía con el P2 de la lluvia, en donde el P1 de la chica de Olavarría y en el que viene el P1 de Buenos Aires.

El domingo 12 de octubre de 2025, Federico Chingotto y Alejandro Galán obtuvieron el P1 de Milán de Premier Padel, al derrotar en un destacado partido a Agustín Tapia y Arturo Coello.

Una vez finalizada la final, el oriundo de Olavarría festejó en las gradas con su familia y fue visto con su novia. La pareja de Chingotto es la española Kessia Andreu y aunque llevaban varios meses saliendo, en el año pasado se produjo su primera aparición pública. Tras la coronación, Chingotto compartió en sus historias de Instagram una foto con Andreu y agregó tres emojis de corazones.

La nacida en Barcelona trabaja de azafata y utiliza sus redes sociales para compartir fotos de sus viajes por el mundo. Además de viajar, en sus cuentas, Andreu tiene distintas publicaciones demostrando su fanatismo por la actividad física, particularmente por el fútbol, deporte que practicaba y por el gimnasio y el pádel.

Después de su primera aparición pública, la española comenzó a acompañarlo con mayor frecuencia en distintos momentos de su carrera: en enero de 2026 visitó Argentina y conoció la Olavarría natal de Chingotto, y más tarde también estuvo presente durante el P1 de Miami. Tras el viaje por el país, realizó una publicación en su Instagram y escribió: “Mucho mate, fernecitos, asados, familia y muy buena onda, che”.

Posteriormente, también ocurrió en el P2 de Asunción, y en él, Fede Chingotto y Ale Galán disputarán el P1 de Buenos Aires, entre el domingo 10 y el domingo 17 de mayo en el Parque Roca





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