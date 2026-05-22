Federico Angelini abandona la senaduría por diferencias con Bullrich

Federico Angelini abandonará su puesto en la senaduría y enfrentará nuevas oportunidades. Sus diferencias con Patricia Bullrich, líder del Liberty y nexo principal con el gobierno, le impidieron continuar víctima en caso de investigación de Adorni o un posible escándalo que incluya implicaciones políticas en La Libertad Avanza.

Federico Angelini , especialista en la defensa de las fronteras y el narcotráfico , la ha abandonado en busca de nuevas oportunidades. Se dice que hace unos meses comenzó a sentir intranquilidad ante la gestión de la actual senadora y su agresiva postura en esta área.

Además, con motivo del escandaloso caso de Adorni y la investigación que sigue abierta, Angelini comenzó a sentirse incómodo y comenzó a buscar una salida en busca de preservar sus intereses y evitar una posible investigación contra él. Otra medida importante en su salida se produjo con la designación del radical Maximiliano Pullaro como gobernador de Santa Fe, a quien ya había enfrentado en elecciones y mantenía un sólido vínculo.

Después de años de servicio al partido, Angelini será reemplazado dentro del marco de una feroz lucha interna en torno a los intereses del núcleo duro libertario en contra de Bullrich y La Libertad Avanza





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