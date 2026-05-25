Federer habla de tenis y más en Sapphire

El ex número uno del mundo, Roger Federer, participa en la conferencia anual de SAP, Sapphire, y comparte su experiencia en el mundo del tenis y la transformación de su vida.

ORLANDO. - Relajado y desenvuelto,avanza sobre el escenario. Viste una chomba de tejido fino en color azul, pantalón en el mismo tono pero oscurísimo —casi negro— y a los pies un modelo de zapatillas blancas que llevan su nombre.

Con micrófono corbatero y bajo un intenso aire acondicionado, a unos 7700 kilómetros de su hogar en Basilea, el ex número uno del mundo se dispone a hablar de tenis y mucho más. La escena ocurre durante Sapphire, la conferencia anual de la gigante tecnológica SAP, ante más de 17.000 personas.

Y si bien el eje formal de la charla es liderazgo, innovación y transformación, Federer construye un balance íntimo de su carrera, una reflexión sobre la presión, la disciplina, el aprendizaje permanente y el modo en que redefinió su vida después del retiro





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