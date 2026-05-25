Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Federer habla de tenis y más en Sapphire

Tennis News

Federer habla de tenis y más en Sapphire
SapphireSAPRoger Federer
📆5/25/2026 3:29 PM
📰LANACION
29 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 63%

El ex número uno del mundo, Roger Federer, participa en la conferencia anual de SAP, Sapphire, y comparte su experiencia en el mundo del tenis y la transformación de su vida.

ORLANDO. - Relajado y desenvuelto,avanza sobre el escenario. Viste una chomba de tejido fino en color azul, pantalón en el mismo tono pero oscurísimo —casi negro— y a los pies un modelo de zapatillas blancas que llevan su nombre.

Con micrófono corbatero y bajo un intenso aire acondicionado, a unos 7700 kilómetros de su hogar en Basilea, el ex número uno del mundo se dispone a hablar de tenis y mucho más. La escena ocurre durante Sapphire, la conferencia anual de la gigante tecnológica SAP, ante más de 17.000 personas.

Y si bien el eje formal de la charla es liderazgo, innovación y transformación, Federer construye un balance íntimo de su carrera, una reflexión sobre la presión, la disciplina, el aprendizaje permanente y el modo en que redefinió su vida después del retiro

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LANACION /  🏆 12. in AR

Sapphire SAP Roger Federer Tenis Liderazgo Transformación Presión Disciplina Aprendizaje Permanente

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jacob Elordi se impone en el mundo fashion y es el nuevo hombre ChanelJacob Elordi se impone en el mundo fashion y es el nuevo hombre ChanelPosó como embajador del perfume “Bleu” y grabó un fashion film que se estrena el 28 de mayo.
Read more »

Argentina campeón del mundo 2022: un análisis histórico de 30 años de Copa de NacionesArgentina campeón del mundo 2022: un análisis histórico de 30 años de Copa de NacionesEste artículo analiza la selección de fútbol de Argentina durante las últimas 30 décadas de Copa de Naciones, destacando tres décadas y los datos que llama la atención, como la estabilidad y peso histórico de la selección, y su éxito en las finales memorables y en la Copa de Naciones
Read more »

María Auxiliadora: una advocación mariana con presencia histórica y veneración por todo el mundo.María Auxiliadora: una advocación mariana con presencia histórica y veneración por todo el mundo.El nombre de María Auxiliadora, en honor a su asistencia en momentos de dificultades, peligro o persecución, se remonta a los primeros siglos del cristianismo y se ha mantenido como una de las más veneradas y difundidas en el cristianismo. Su origen se debe a la denominación popular de María Auxiliadora durante la época en que se le declaraba Auxiliadora o Boeteia, lo que era una referencia a su ayuda constante.
Read more »

María Auxiliadora: una advocación mariana con presencia histórica y veneración por todo el mundo.El nombre de María Auxiliadora, en honor a su asistencia en momentos de dificultades, peligro o persecución, se remonta a los primeros siglos del cristianismo y se ha mantenido como una de las más veneradas y difundidas en el cristianismo. Su origen se debe a la denominación popular de María Auxiliadora durante la época en que se le declaraba Auxiliadora o Boeteia, lo que era una referencia a su ayuda constante.
Read more »



Render Time: 2026-05-25 18:29:35