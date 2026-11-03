FDA aprueba genérico de lenacapavir para prevención del VIH a bajo costo

La FDA aprobó el genérico de lenacapavir fabricado por Dr. Reddy's, ofreciendo una inyección semestral contra el VIH por 40 dólares anuales en 120 países.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA) autorizó este lunes la comercialización de una versión genérica del lenacapavir, un fármaco revolucionario diseñado para la prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Esta aprobación marca un hito histórico en la salud pública global, ya que introduce una opción terapéutica inyectable de larga duración que supera las limitaciones de los tratamientos orales diarios anteriores.

La noticia fue confirmada oficialmente por la farmacéutica india Dr. Reddy's Laboratories, quien fabrica la versión genérica, en colaboración con Unitaid, una iniciativa internacional dedicada a mejorar el acceso a medicamentos en naciones de ingresos bajos y medios. Este respaldo regulatorio de las autoridades estadounidenses facilita que el tratamiento llegue a mercados anteriormente excluidos debido a barreras económicas significativas.

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Detalles del tratamiento y costo accesible

El medicamento tendrá un precio anual de 40 dólares por paciente, una cifra drásticamente inferior a los costos previos, y se administrará mediante dos inyecciones semestrales. Esta modalidad de dosificación permite reducir en un 99,9% el riesgo de transmisión del VIH, ofreciendo una eficacia superior a los comprimidos diarios que requieren una adherencia estricta por parte del usuario. Su disponibilidad se extenderá a 120 países, garantizando que millones de personas en regiones vulnerables puedan acceder a esta protección crítica.

Este modelo de distribución se sustenta en un acuerdo de precios estratégico anunciado en septiembre de 2025, pactado entre Dr. Reddy's, Unitaid, el Instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI). La estructura de costos asegura que la herramienta preventiva sea sostenible financieramente para los sistemas de salud públicos de los países participantes, eliminando el obstáculo financiero que impedía su uso masivo.

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Posiciones de los actores clave y contexto

Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de Dr. Reddy's, expresó su satisfacción con el anuncio, destacando que desarrollar y fabricar un complejo inyectable de acción prolongada a un precio asequible exigió sólidas capacidades científicas y experiencia manufacturera. Sapra subrayó que este logro responde a una necesidad urgente de acceso equitativo a la tecnología médica avanzada, transformando una necesidad en una realidad tangible para poblaciones desatendidas.

Originalmente, el lenacapavir fue desarrollado por la empresa Gilead y aprobado por las autoridades de EE.UU. en junio de 2025. Sin embargo, su costo inicial de aproximadamente 28.000 dólares anuales en el mercado estadounidense, aunque atenuado por seguros, limitaba su alcance global. Como respuesta, Gilead otorgó licencias en fines de 2024 a seis farmacéuticas, incluyendo a Dr. Reddy's, para producir versiones genéricas, facilitando así una competencia de precios que beneficia directamente a los consumidores finales.

Impacto real y próximos pasos

El impacto inmediato de esta medida se observa en la adopción previa del fármaco, donde más de 125.000 personas en diez países africanos pioneros ya habían comenzado a recibir lenacapavir antes de que los genéricos estuvieran plenamente disponibles. Esta adopción temprana valida la viabilidad del tratamiento en entornos de recursos limitados y establece un precedente para la escalabilidad futura en otras regiones afectadas por la epidemia.

La aprobación de la FDA cierra una brecha importante en la lucha contra una enfermedad que ha causado más de 40 millones de muertes en las últimas cuatro décadas. Con el anuncio oficial realizado por la agencia reguladora, se abre la puerta a una implementación acelerada en la lista de 120 países acordados, consolidando al lenacapavir como una herramienta decisiva en la profilaxis pre-exposición y ofreciendo una nueva esperanza de control epidemiológico a escala global.