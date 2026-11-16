Fausto Vera y Juan Cruz Meza regresan a las prácticas de Boca antes de Lanús

Boca Jrs mejora su plantel con la recuperación de Fausto Vera y Juan Cruz Meza. Aníbal Moreno sigue con dudas. Análisis del equipo para enfrentar a Lanús.

Boca Jrs avanza con optimismo en su preparación para el compromiso que disputará este domingo frente a Lanús. Durante la sesión de entrenamiento de este lunes, los futbolistas Fausto Vera y Juan Cruz Meza lograron moverse a la par de sus compañeros de plantel, lo que indica un progreso significativo en su recuperación física. Esta noticia representa un alivio importante para el cuerpo técnico, que necesitaba asegurar la disponibilidad de piezas clave para el duelo decisivo.

Estado físico de la defensa y el mediocampo

ElDT Ponzio ha encontrado una solución parcial a su dilema táctico más reciente. La vuelta de Fausto Vera a las prácticas normales resuelve una de las principales preocupaciones, ya que el exjugador de Argentinos Juniors posee la capacidad de defender la espalda y operar desde la posición de central '5'. Esta versatilidad es fundamental para mantener la solidez defensiva del equipo.

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Si la recuperación del desgarro muscular sufrido anteriormente ante Belgrano sigue su curso natural, Vera no tendría inconvenientes para disputar los minutos iniciales desde el arranque del partido en el estadio Monumental. Su presencia garantiza una línea de defensa robusta, algo esencial para el objetivo ineludible de ganar y mantener con vida las opciones de clasificación del equipo.

No obstante, el entrenador aún enfrenta una incógnita menor con otro miembro del plantel. Aníbal Moreno continúa trabajando de manera diferenciada respecto al grupo principal. Su situación es más delicada debido a una discopatía lumbar que lo mantiene al margen de las dinámicas colectivas de entrenamiento en los últimos días.

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El margen de decisión para Ponzio se estrecha rápidamente. Si en los próximos dos días Aníbal Moreno no logra incorporarse a la práctica completa, su participación en el encuentro frente a Lanús estará prácticamente descartada. Esta eventualidad obligaría al técnico a reestructurar su esquema de mediocampo antes de que finalice la semana de preparación.

Impacto de Juan Cruz Meza en la convocatoria

La otra noticia positiva para el cuerpo técnico proviene de la cantera del club. Juan Cruz Meza, de tan solo 18 años de edad, lleva 15 días en proceso de rehabilitación por el desgarro que sufrió durante el clásico ante Boca el 1 de noviembre. Su integración parcial a la sesión de este lunes sugiere que podría estar listo para contribuir en el duelo del fin de semana.

El joven jugador oriundo de Corrientes se ha consolidado como uno de los mediocampistas más versátiles dentro del plantel actual. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles es una herramienta valiosa; de hecho, durante el partido disputado en La Bombonera, ingresó al terreno de juego asumiendo la función de volante central, demostrando su adaptabilidad táctica.

La posibilidad de sumar a Meza para el partido ante Lanús será de gran utilidad para elDT Ponzio. Su experiencia en roles defensivos del mediocampo permite al técnico cubrir las bajas potenciales o realizar cambios tácticos con jugadores frescos y técnicos durante el desarrollo del encuentro. Esta profundidad en el roster ofende las necesidades de profundidad del equipo.

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El contexto general obliga a Boca Jrs a vencer para no perder las esperanzas en la competencia. La recuperación de figuras como Vera y la posible reintegración de Meza fortalecen la moral y las opciones deportivas del plantel. Todo apunta a que el equipo buscará imponer su juego desde el inicio en el Monumental, aprovechando la alta intensidad que caracteriza a sus últimas actuaciones.