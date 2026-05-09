Faustino Oro se convierte en el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez mundial

El joven porteño, Faustino Oro, ha logrado la hazaña histórica de ser el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez mundial, tras la derrota del maestro internacional polaco, Bartlomiej Niedbala.

El ajedrecista argentino Faustino Oro vuelve a escribir una página histórica para el deporte nacional . Después de derrotar con blancas al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala y mantenerse invicto con seis puntos en ocho rondas disputadas, se convirtió el sábado en el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez mundial.

Tras las tablas conseguidas el viernes ante el indio Leon Luke Mendonca Oro necesitaba una victoria para seguir en carrera hacia el objetivo mayor. Y respondió con autoridad venciendo al polaco y quedando a medio punto de completar la performance requerida para obtener oficialmente el título de gran maestro otorgado por la FIDE





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