Faustino Oro, el segundo gran maestro más joven de la historia

Faustino Oro, un niño de 12 años y 6 meses, se convertirá este domingo en el segundo de los grandes maestros más jóvenes de la historia del ajedrez. Ha logrado el título de gran maestro (GM) a esa edad, superando al histórico Serguei Karjakin, que lo consiguió a los 12 años y 7 meses en 2002 y se mantuvo como el más precoz durante casi veinte años.

En la mitológica isla de Cerdeña, Faustino Oro se convertirá este domingo en el segundo de los grandes maestros más jóvenes de la historia del ajedrez.

Lo conseguirá a los 12 años, 6 meses y 26 días, adelantándose al histórico Serguei Karjakin, que lo consiguió a los 12 años y 7 meses en 2002 y se mantuvo como el más precoz durante casi veinte años. Apenas seis jugadores han logrado el título de gran maestro (GM) a los 12 años. Entre ellos están el actual campeón del mundo, Dommaraju Gukesh, y su retador, Javokhir Sindarov. La lista, ya con Faustino incorporado, es ésta: 1.

Abhimanyu Mishra (Estados Unidos): 12 años, 4 meses, 25 días (2021). 2. Faustino Oro (Argentina): 12 años, seis meses, 26 días (2026). 3. Sergey Karjakin (Ucrania): 12 años, 7 meses. 4. Dommaraju Gukesh (India): 12 años, 7 meses, 17 días (2019). 5.

Javokhir Sindarov (Uzbekistán): 12 años, 10 meses, 5 días (2018). 6. Praggnanandhaa Rameshbabu (India): 12 años, 10 meses, 13 días (2018). Con todo, falta un detalle para que esto acontezca: Oro todavía necesita que Ian Nepomniachtchi (“Nepo”) se presente a jugar, cosa que damos por segura.

Después de que Faustino, jugando como un relojero, ganara su partida de la octava ronda ante el maestro polaco Bartlomiej Diedbala con las piezas negras al cabo de 58 movidas de una defensa Caro Kann en su variante del avance, empezó a circular por redes la información de que si el argentino quedaba emparejado en la última ronda con el jugador de mejor posición en el ranking del torneo, esto es, Nepo, entonces, y sólo entonces, alcanzaría la tercera y última norma, y por consiguiente, el título de gran maestro, aun perdiendo esa última partida. Una vez que efectivamente le tocó Nepo como adversario para la última fecha, quedaba confirmar la información que en ese momento era extraoficial.

El director ejecutivo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), el gran maestro moldavo Victor Bologan, ratificó la noticia, mandó felicitaciones al ajedrez nacional y dijo que la institución confiaba en Argentina como un país capaz de organizar grandes eventos ajedrecísticos. Es cierto que el viento de cola que provoca el huracán Faustino es beneficioso para el ajedrez albiceleste todo. Hay que connotar que la gesta de este chico supera en mucho los récords nacionales.

Poe ejemplo, hasta ahora el gran maestro más joven surgido de esta tierra es Alan Pichot, que consiguió el título a los 15 años y medio (hoy representa a España). Volviendo al Festival de Cerdeña, digamos que Faustino no tiene por qué perder en la ronda final, e incluso puede abrírsele una puerta inesperada, que sería ganar la partida y, con ello, ganar el torneo.

Sería insólito que un niño de 12 años ganara un torneo de esta fuerza, en el que compiten treinta grandes maestros. Lo lógico es que, jugando con negras y contra nada menos que Nepomniachtchi, jugador fortísimo, que fue contendiente por la corona mundial (perdió en su momento a manos del chino Ding Liren), Faustino pierda. Pero este chico está hecho para las hazañas.

En el campeonato del sur de Italia suma hasta el momento cuatro partidas ganadas y cuatro empatadas, y se mostró solvente en todas. Es importante resaltar el excelente nivel de juego que exhibe Oro. No parece que tuviera 12 años. Juega con la madurez de un veterano.

Aperturas sólidas, posiciones amuralladas, construcción metódica de pequeñas ventajas; éstas son algunas de sus credenciales. No le importa si la posición a la salida de la apertura es equilibrada y no presenta desniveles, él se las ingenia para ir elaborando de a poco alguna ventaja. Así juegan los mejores del mundo. Cuando se enfrenta con algún rival más débil, entonces sí se permite jugar de manera más arriesgada, haciendo gala de su poderío táctico.

Porque, en general, Faustino es de esconder el cuchillo y seguir un consejo del Viejo Vizcacha: “Llevarlo de modo de que, al salir, salga cortando”. Veamos esta última cara de Faustino, en modo Terminator, frente el rival con el que se midió en la primera ronda de Cerdeña: Oro, Faustino (2528) vs. Lorscheid, Gerhard (Alemania, 2136) 1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 e5 4. Cf3 Cbd7 5.

Tg1 g6 6. g4 exd4 7. Cxd4 Ag7 8. Ae3 Cc5 9. f3 0-0 10. Dd2 Te8 11. 0-0-0 Ad7 12.

Rb1 Ca4 13. Cxa4 Axa4 14. Cf5! (espectacular sacrificio para abrir líneas sobre el enroque adversario.

) gxf5 15. gxf5 Rh8 16. Txg7! (siguen los sacrificios para desguarnecer al rey enemigo. ) Rxg7 17.

Ad4 h6 18. Ac4 De7 19. Dc3 Tg8 20. b3 c5 21. Axf6+ 1–0 ¿Qué se puede esperar de Faustino Oro en adelante?

Algunos indicios, señales y referencias nos permiten trazar una proyección a largo plazo. Todos los niños prodigios llegaron lejos en el ajedrez. Algunos fueron campeones del mundo, y los que no, estuvieron cerca. Como vimos en la lista de más arriba, el actual campeón Gukesh, y su retador, Sindarov, que hoy tienen 20 años, lograron el título de GM a la misma edad que Faustin





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