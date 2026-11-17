Tragedia en Villa Bosch: un hombre condujo ebrio (1,85 g) con su familia bajo barreras bajas. El tren Urquiza los embistió, matando al conductor y hiriendo a los demás.

Una familia fue víctima de una tragedia irreversible en la localidad de Villa Bosch, situada en el partido de Tres De Febrero, cuando una camioneta Renault Kangoo fue atropellada frontalmente por un tren de la línea Urquiza. El siniestro ocurrió pasadas las 4:00 de la madrugada del día indicado, en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro. El vehículo fue arrastrado por el convoi, resultando destruido y dejando un saldo devastador entre los ocupantes.

Causa del siniestro y alcoholemia

La investigación preliminar determinó que el conductor, padre de familia, circulaba bajo la influencia grave del alcohol. El examen de alcoholemia realizado inmediatamente después del impacto arrojó un resultado de 1,85 gramos de alcohol en sangre. Este nivel, sumado a la decisión de cruzar las barreras de seguridad que ya se encontraban en posición baja, configuró las condiciones directas del fatal choque.

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Las imágenes captadas por una cámara de seguridad verificaron que las barreras estaban bajadas cuando la Kangoo intentó atravesar las vías. La velocidad y el peso del tren generaron un impacto de fuerza descomunal sobre el vehículo automotor, causando la destrucción casi total de la carrocería y dejando esparcidos los restos del auto en el andén y las vías.

Victimas y lesiones sufridas

Todos los ocupantes de la Renault Kangoo resultaron lesionados, pero el conductor no sobrevivió al trauma producido por la colisión. La pareja y los hijos que viajaban en el interior de la camioneta sufrieron heridas de diversa consideración. La pareja del conductor fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada junto con los menores al hospital correspondiente para recibir tratamiento médico especializado.

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El estado de los sobrevivientes generó una intensa movilización de los servicios de emergencia y la intervención de las fuerzas de seguridad. Las autoridades confirmaron que, aunque el conductor falleció, los demás miembros de la familia lograron ser extraídos del vehículo con vida, aunque con el impacto físico de haber sido arrastrados por la maquinaria ferroviaria.

Impacto en el servicio y acciones legales

El accidente obligó a la evacuación inmediata de los pasajeros que viajaban a bordo del tren que colisionó. Asimismo, el servicio ferroviario se vio interrumpido durante varias horas para permitir que los equipos técnicos realizaran tareas de peritaje y retirasen los restos de la camioneta y los elementos dañados de las vías.

Los fiscales y la justicia penal actúan conforme a lo establecido en el código penal bajo la figura de lesiones culposas, dado que la negligencia en el manejo bajo la influencia de sustancias alucinógenas derivó en la muerte de una persona y lesiones a otras. Se espera que la investigación continúe para esclarecer todos los detalles técnicos del accidente y determinar la responsabilidad civil correspondiente.