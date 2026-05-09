Farmacias Dr. Ahorro cierra sus locales por dificultades financieras y suspensiones salariales

La cadena de farmacias privada de origen mexicano Farmacias Dr. Ahorro anunció el cierre de todas sus sucursales en la Argentina debido a las dificultades financieras y suspensiones salariales en los últimos meses

Otra empresa que depende del consumo masivo debió cerrar definitivamente sus puertas ante las fuertes caídas en las ventas producidas por el inclemente ajuste ejecutado por el gobierno libertario.

Ahora le llegó el turno a Farmacias Dr. Ahorro. En efecto, la cadena de origen mexicano que en 2002 desembarcó en la Argentina, informó que decidió cerrar todos sus locales de vena al público luego de afrontar dificultades financieras durante meses, ante un panorama comercial nada halagüeño, marcado por el desplome de las ventas en este y en la mayoría de los rubro





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