Famosos en el Mundial 2026 y其他: Anya Taylor-Joy, DiCaprio, Mbappé y más protagonizan la escena celebrity

Resumen de las noticias sobre celebridades en el Mundial de Fútbol 2026, festivales y eventos de moda: Anya Taylor-Joy muestra su amor por Argentina en el debut de EE.UU.; Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti asisten a fiesta tras el triunfo norteamericano; Keanu Reeves actúa con Dogstar en Download Festival; la pareja Kylian Mbappé y Ester Expósito disfruta de Ibiza y de premios en Montecarlo; Zendaya y Tom Holland brillan en el estreno de Spider-Man en Madrid.

La protagonista de Gambito de dama fue a ver el debut de la selección de Estados Unidos con una top de Argentina; mientras tanto, la actriz española y el futbolista francés pasearon su amor por Ibiza.

Anya Taylor-Joy se destacó en el debut de Estados Unidos con un top diseñado con los colores de la camiseta argentina. Anya Taylor-Joy fue con su marido, Malcolm McRae, a ver el debut de Estados Unidos frente a Paraguay en el Mundial 2026 y no dudó en volver a mostrar su amor por la Argentina, el país donde pasó buena parte de su infancia: eligió para la ocasión lucir un top irregular con los colores de la bandera albiceleste.

Además de aportar una buena cuota de glamour al Mundial de Fútbol 2026 que se celebra en Estados Unidos desde las tribunas, las estrellas de Hollywood coparon las fiestas que se comenzaron a organizar luego de cada partido de la selección local. Leonardo DiCaprio fue una de las celebridades que se unió al festejo por el triunfo norteamericano que se llevó a cabo en el restaurante Alba.

Fiel a su estilo, intentó evadir los flashes con la cabeza gacha, gorra y tapabocas. El protagonista de Titanic no estuvo solo la noche del festejo: hasta Alba llegó acompañado por su novia, la modelo Vittoria Ceretti. La joven eligió un look total black en el que combinó un top sin mangas, unas calzas y una minifalda. DiCaprio también estuvo acompañado en la reunión por su padrastro, David Ward.

Keanu Reeves sacó a relucir de nuevo su faceta de rockstar y se subió al escenario Opus junto a su banda, Dogstar, en el Download Festival que se realizó en Donington Park, Reino Unido. Con el bajo en mano y su eterno sex appeal, el protagonista de John Wick fue una de las figuras más celebradas de la jornada.

Kylian Mbappé y Ester Expósito están juntos y no solo no se esconden, sino que aprovechan cada momento para disfrutar de la vida. Ahora, la flamante pareja pasó unos días en Ibiza, donde se dejó ver muy divertida durante un paseo en jet ski bajo el sol mediterráneo. La actriz española y el futbolista francés también recorrieron el mar de las Islas Baleares a bordo de un lujoso yate.

Expósito eligió para la ocasión un bikini estampado que resaltó su figura. Libre de accesorios y con el pelo suelto, mostró su costado más natural. Durante la escapada no faltaron las postales románticas: entre caricias y sonrisas cómplices, la pareja se mostró relajada y enamorada mientras contemplaba el paisaje recostada bajo el sol de Ibiza.

Además de pasar unos días con Mbappé, Ester Expósito acaparó todas las miradas en la 65ª edición del Festival de Televisión de Montecarlo, donde recibió un importante reconocimiento internacional y brilló con un diseño rosa firmado por Marie Adam Leenaerdt. Para la ceremonia de apertura, Ester Expósito apostó por un elegante vestido en tono beige de la diseñadora española Teresa Helbig. Zendaya y Tom Holland fueron los grandes protagonistas de la presentación en Madrid de Spider-Man: un nuevo día.

La pareja desplegó todo su encanto y demostró por qué es una de las más sólidas de Hollywood durante su aparición en la alfombra roja. Para la velada Zendaya lució un vestido negro strapless de la colección otoño 2026 de Christian Cowan que combinó con stilettos negros y el pelo corto. Tom Holland, quien escoltó en todo momento a quien aseguran ya se convirtió en su esposa, optó por un traje oscuro y una camisa roja.

Rolo Sartorio: por qué volvió a grabar sin La Beriso, las tragedias que aún le duelen y su independencia partidari





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anya Taylor-Joy Mundial 2026 Leonardo Dicaprio Keanu Reeves Kylian Mbappé Ester Expósito Zendaya Tom Holland Celebrities Eventos De Moda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El emotivo posteo del Flaco López antes del Mundial 2026: “El sacrificio de mis padres”José López compartió fotos de su infancia con la camiseta argentina y recordó el apoyo de su familia antes del debut mundialista.

Read more »

Uruguay sufre contratiempo aéreo previo a su estreno en el Mundial 2026La selección uruguaya no pudo viajar de México a Estados Unidos debido a problemas con la documentación del avión chárter, lo que puso en duda la conferencia de prensa oficial con Bielsa y Giménez. Finalmente, la delegación logró partir hacia Miami, recordando un incidente similar en el Mundial 2010.

Read more »

Sebastián Beccacece lamentó la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil en el Mundial 2026El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, consideró injusto el resultado tras la caída 1-0 frente a Costa de Marfil en el debut del Mundial 2026. Reclamó una expulsión no cobrada al defensa marfileño Guéla Doué y destacó la superioridad de su equipo en el primer tiempo. El gol del ingresado Amad Diallo definió el partido en el Grupo E, que comparten con Alemania y Curazao.

Read more »

Yael Falcón Pérez debuta con nota alta en Suecia vs Túnez del Mundial 2026El árbitro argentino Yael Falcón Pérez tuvo un sólido debut en el Mundial 2026 dirigiendo la victoria 4-1 de Suecia sobre Túnez. Mostró criterio en la aplicación de las nuevas reglas, manejó situaciones disciplinarias y solo requirió una intervención del VAR para corregir un fuera de juego en el cuarto gol sueco.

Read more »