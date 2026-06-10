Familias del espectáculo argentino apoyan la obra 'Charly y la fábrica de chocolate' en el Teatro Gran Rex

El Teatro Gran Rex fue escenario de una noche llena de estrellas, donde figuras como Flor de la V, Karina La Princesita y Meme Bouquet asistieron con sus hijos a la función de 'Charly y la fábrica de chocolate'. La obra, con una imponente puesta en escena, se posiciona como un éxito teatral de la temporada, reuniendo a personalidades de la televisión, la música y el teatro en un evento familiar.

En una noche de glamour y espectáculo, el Teatro Gran Rex se vistió de gala para recibir a destacadas figuras del mundo del espectáculo, la música y la televisión, todos acompañados por sus familias, en la función especial de 'Charly y la fábrica de chocolate'.

La puesta en escena, que presenta una imponente versión del clásico con Willy Wonka como protagonista, se consolida como una de las grandes apuestas teatrales de la temporada, atrayendo a un público diverso que disfrutó de una experiencia única. Entre los asistentes más fotografiados se encontró Flor de la V, quien deslumbró con un look en rojo compuesto por pantalón amplio, chaleco y blazer a juego.

La conductora asistió junto a sus hijos Isabella y Paul Goycochea, demostrando la importancia de compartir momentos familiares en eventos culturales. También se hizo presente Nahuel Pennisi, Luciano Cáceres y Meme Bouquet, cada uno acompañado por sus seres queridos, lo que reflejó el carácter familiar de la velada.

La atención se centró también en los más pequeños, como Agustín, el hijo de una de las familias asistentes, quien eligió un atuendo casual con pantalón de jean, hoodie beige, chaleco azul y zapatillas blancas. Por su parte, Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, llamó la atención con un look animal print que lo convirtió en un mini-ícono de la moda en la alfombra del Gran Rex.

Otras figuras como Karina La Princesita y Sol Cwirkaluk, quienes mostraron estilos personales, y Rocío Marengo, con un look sastre, completaron un desfile de moda y elegancia. La presencia de estos personajes, junto a la producción de la obra, subraya la relevancia del evento en la agenda cultural porteña, donde la música, la actuación y la moda se fusionan en una noche inolvidable





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