Familias del Carlos Pellegrini denuncian deterioro y convocan a movilización ante amenazas escolares

En respuesta a amenazas de tiroteos y ante un contexto de problemas estructurales, familias de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini emitieron un comunicado crítico sobre la situación educativa y de seguridad, convocando a una manifestación para reclamar mejoras y apoyo a la comunidad educativa.

En una semana signada por la inquietud ante las amenazas de violencia dirigidas a establecimientos educativos en todo el país, un colectivo de familias de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini ha emitido un comunicado enérgico. En él, expresan su profunda preocupación por el estado actual de la comunidad educativa y hacen un llamado a la movilización.

Este pronunciamiento surge en un contexto ya de por sí alarmante, marcado por la circulación de mensajes intimidatorios en diversas instituciones educativas. Aunque reconocen no tener conocimiento de las causas específicas que desencadenan estos actos, las familias subrayan que no se trata de incidentes aislados, sino de un síntoma de problemáticas más profundas y extendidas. Desde su perspectiva, estas amenazas deben interpretarse como "una expresión más del profundo deterioro que atraviesa la sociedad argentina". Sin embargo, el foco de su reclamo trasciende el hecho concreto de las intimidaciones para centrarse en cuestiones estructurales que, según denuncian, afectan al Carlos Pellegrini desde hace tiempo. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran el notable desgaste del cuerpo docente, la deserción de profesores debido a salarios que consideran inadecuados, la persistente escasez de recursos materiales y las deficiencias edilicias. Estas últimas, advierten, comprometen seriamente tanto la calidad de la enseñanza impartida como la seguridad inherente a los estudiantes. Si bien reconocen que las autoridades judiciales ya se encuentran investigando las amenazas, las familias insisten en que el abordaje de la problemática no debe limitarse a medidas punitivas. "La solución a este tipo de problemas no puede actuar simplemente sobre sus manifestaciones", sentencian en su comunicado, abogando por un enfoque más integral. Otro de los pilares fundamentales de su pronunciamiento gira en torno a la preocupación por el clima social prevaleciente. Las familias han alertado sobre el riesgo latente de que estos episodios sirvan de pretexto para la implementación de respuestas basadas en la represión o para la estigmatización de los jóvenes. En este sentido, advierten explícitamente: "nuestros temores como familias sean utilizados para justificar la criminalización de las y los jóvenes", y urgen a la adopción de enfoques que atiendan las causas subyacentes. En contrapartida a estas preocupaciones, el colectivo reitera un planteo que califican como histórico y esencial: la necesidad de fortalecer el rol de la escuela en la sociedad. "Los y las adolescentes necesitan más escuela, no menos. Más espacios de calidad, más escucha, más contención", recalcan enfáticamente, poniendo de relieve la importancia de la institución educativa como un pilar fundamental para el desarrollo juvenil. Como culminación de sus reclamos, las familias han convocado a toda la comunidad educativa a participar en una actividad pública con el objetivo de dar visibilidad a la crítica situación que atraviesan. El encuentro está programado para este viernes 17 de abril a las 17 horas, bajo la consigna "abrazar al Pelle". Los ejes centrales de esta movilización serán la exigencia del cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario y el firme respaldo a la labor de docentes y personal no docente. El comunicado concluye con un mensaje que sintetiza la esencia de su reclamo: "Porque sin docentes bien pagos y sin edificios en condiciones, no hay educación de calidad. Y sin educación no hay futuro.





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