Familias abordan pérdida del poder adquisitivo con ajuste en presupuesto

El informe promueve una vida más sostenible en un mundo desafiante, alentar comportamientos proambientales y fomentar el diseño y la fabricación de productos y servicios que sea respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, la protección animal y la colaboración con instituciones educativas y ONG para lograr una sociedad más sostenible.

La caída del poder de compra de los salarios obliga a ajustar el presupuesto en el hogar. El alquiler, los alimentos y las deudas absorben gran parte del sueldo, según un informe privado del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP.

Debido a la pérdida del poder adquisitivo, los trabajadores achican los gastos prioritarios durante los últimos tres meses del 2025 y el primer trimestre de este año, y por otro lado, a la corrección de los precios, si se compara con el promedio registrado entre enero y septiembre de 2023. La mayoría de las familias se enfrentan a la necesidad de ajustar gastos, según un estudio realizado por Frente a este panorama, las familias se ven obligadas a recortar sus presupuestos mensuales y a resignar algunos consumos ante la pérdida del poder de compra de los salarios.

En particular, hay una reducción de gastos básicos como alimentos, salud y servicios (28,8%) según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud. En algunos casos, llegó a superar $1 millón





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