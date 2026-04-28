Familia pierde millones recaudados para tratamiento de su hija tras robo en santuario de Alta Gracia

Una familia cordobesa que había logrado juntar tres millones de pesos para la rehabilitación de su hija, víctima de un accidente a caballo, fue robada en el santuario de la Virgen de Lourdes. Además del dinero, perdieron celulares con recuerdos irremplazables.

Una familia cordobesa que había logrado reunir tres millones de pesos para el tratamiento de rehabilitación de su hija adolescente, víctima de un grave accidente a caballo, sufrió un doloroso revés cuando, durante una visita al santuario de la Virgen de Lourdes en Alta Gracia , fueron víctimas de un robo.

Jazmín, la joven de 14 años que estuvo en coma durante 15 días tras sufrir una hemorragia cerebral, había logrado recuperar parte de su movilidad y la vista gracias a los esfuerzos de su familia y a la solidaridad de la comunidad. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo el dinero recaudado en una peña solidaria desapareció, junto con tres celulares que contenían recuerdos irremplazables de la familia.

El padre de la adolescente, Franco Saldaño, relató que el robo ocurrió de manera casi instantánea mientras la familia se encontraba dentro del santuario. Estacionaron el vehículo a solo siete metros de una cámara de seguridad, pero al regresar, se dieron cuenta de que el portafolio con el dinero y los celulares había sido robado. Los delincuentes habrían utilizado un inhibidor de señales para evitar que el vehículo emitiera alarmas.

Saldaño expresó su incredulidad ante el hecho, ya que nunca imaginaron que algo así pudiera ocurrir en un lugar tan sagrado y visitado. Además del impacto económico, la pérdida de los celulares significó la desaparición de fotos y videos que documentaban los primeros pasos de Jazmín en su recuperación, así como recuerdos de sus hijos desde que eran pequeños.

El accidente que sufrió Jazmín ocurrió en enero, cuando el caballo en el que montaba tropezó y se cayó, golpeándola violentamente en la cabeza. La adolescente pasó 15 días en coma y, tras despertar, tuvo que aprender a caminar y realizar actividades básicas nuevamente. Aunque ha logrado avances significativos, aún tiene un lado de su cuerpo comprometido y sigue en proceso de rehabilitación.

La familia había puesto todo su esfuerzo en recaudar fondos para su tratamiento, pero el robo dejó en vilo su futuro. Saldaño hizo un emotivo llamado a la comunidad para que, si alguien encuentra los celulares, los devuelva, ya que contienen recuerdos que no pueden ser reemplazados.

A pesar de intentar acceder a las cámaras de seguridad del santuario, no recibió respuesta, y horas después, otra persona denunció un hecho similar en la zona, lo que aumenta la preocupación por la seguridad en el lugar





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