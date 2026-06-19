Familia Messi desmiente muerte de Jorge Messi tras declaraciones de Flor Peña

La familia de Lionel Messi, a través de Celia Cuccittini, desmintió la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista, después de que la presentadora Flor Peña lo anunciara por error en un programa en vivo. Se confirma que Jorge se encuentra hospitalizado pero en buen estado de salud, mientras Peña pidió disculpas públicas.

El presente caso se centra en el incidente generado por declaraciones de la presentadora Flor Peña , quien informó erróneamente sobre el fallecimiento de Jorge Messi , padre del futbolista Lionel Messi .

Este suceso desencadenó una serie de reacciones en los medios y en la familia afectada. A continuación se detalla lo ocurrido, las disculpas públicas de Peña y el estado de salud confirmado de Jorge Messi. El conflicto comenzó cuando Flor Peña, durante una transmisión en vivo del programa LAM (América TV), anunció la muerte de Jorge Messi. La información, completamente falsa, se difundió rápidamente causando consternación.

Posteriormente, Peña reconoció el error y ofreció disculpas, explicando que recibió la noticia de su productora en plena transmisión y, bajo la premisa de que se trataba de un temas serio, lo comunicó sin verificar. Afirmó que no hubo mala fe, sino un grave error de verificación, y que intentó contactar a la familia Messi para disculparse personalmente, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, la familia Messi rompió el silencio a través de Celia Cuccittini, esposa de Jorge y madre de Lionel. En comunicación con el conductor Ángel de Brito, Celia confirmó que su esposo se encuentrahospitalizado, pero en buen estado de salud y siguiendo su tratamiento. Describió el episodio como "horrible" y agradeció los mensajes de apoyo.

Ángel de Brito, leyendo los mensajes de WhatsApp de Celia, llevó tranquilidad a la audiencia, indicando que Jorge Messi está consciente, ve televisión en la clínica y responde favorablemente. Esta declaración oficial desmintió categóricamente los rumores de fallecimiento y aclaró la situación médica real. El escándalo tuvo repercusión internacional, con medios de diversos países recogiendo la noticia falsa y luego la rectificación.

El caso evidencia la velocidad con la que una información no verificada puede propagarse y el daño que causa, incluso cuando se trata de figuras públicas de alto nivel. La disculpa de Flor Peña, aunque recibida con escepticismo por algunos, marcó un precedente sobre la responsabilidad periodística en la era digital. Mientras tanto, la familia Messi continúa centrada en la recuperación de Jorge, agradeciendo el apoyo recibido y rechazando cualquier sensacionalismo around de su situación privada





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