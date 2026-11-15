Familia Melmann denuncia silencio judicial sobre libertad condicional de Echenique

Gustavo Melmann cuestiona la falta de notificación en la audiencia del Juez Perdichizzi sobre la libertad condicional de Oscar Echenique, responsable del femicidio de su hija hace 25 años.

La familia de Natalia Melmann ha presentado una formal denuncia contra el sistema judicial tras descubrir que no fueron convocados para asistir a la audiencia que evaluó la libertad condicional de Oscar Echenique. Este pedido fue tramitado el jueves 12 de noviembre en el Juzgado de Ejecución Penal Número 1 de Mar del Plata, bajo la presidencia del juez Ricardo Perdichizzi.

Impunidad y falta de notificación a la familia

Gustavo Melmann, padre de la adolescente, expresó una profunda sensación de impotencia al confirmar que ni él ni Laura Calampuca, la madre de la víctima, recibieron aviso alguno sobre la jornada procesal. El padre de la joven señaló que esta omisión genera una sensación de impunidad absoluta, subrayando que sienten una tremenda frustración al no haber podido participar en la sesión donde se debatió la posible libertad del condenado.

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La ausencia de la familia en este acto judicial resalta la vulneración de sus derechos como partes damnificadas en un caso que conmocionó a la sociedad argentina hace más de dos décadas. Gustavo Melmann enfatizó que el Estado debe asumir su responsabilidad en garantizar que las víctimas y sus familiares sean parte activa de los procesos que determinan el futuro de los agresores.

Historial de beneficios y controles insuficientes

No se trata del primer intento de Echenique por obtener beneficios penales. Anteriormente, la justicia le concedió un régimen de salidas transitorias de setenta y dos horas, el cual la familia Melmann asegura que nunca estuvo adecuadamente fiscalizado. Gustavo Melmann afirmó explícitamente que el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires no aplicó el monitoreo mediante una pulsera electrónica, lo que permitió que el condenado actuara sin restricciones reales.

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Este antecedente de controles laxos alimenta las sospechas de que el sistema penitenciario ha facilitado la impunidad progresiva para el oficial condenado. La falta de mecanismos efectivos de supervisión en etapas anteriores del proceso penitenciario es vista por la familia como un fallo estructural que reiteradamente permite a los condenados avanzar hacia su liberación sin garantías reales de seguridad.

Contexto histórico y roles judiciales actuales

El caso se remonta al 4 de febrero de 2001, cuando Natalia Melmann fue secuestrada, torturada, abusada y asesinada en la ciudad balnearia de Miramar por efectivos de policía bonaerenses. Cuatro agentes fueron condenados a prisión perpetua por este femicidio, pero la búsqueda del quinto implicado continúa abierta. Las extracciones de ADN realizadas a seis efectivos dieron resultados negativos, resultando en su absolución por falta de pruebas vinculantes.

Recientemente, el 28 de septiembre pasado, Gustavo Melmann fue informado por el juez Facundo Gómez Urso sobre la próxima realización de una pericia psiquiátrica a Echenique. Este procedimiento está programado para el 27 de mayo de 2027. Gómez Urso reemplazó temporalmente al juez Perdichizzi, quien se encontraba en licencia durante la tramitación de estos nuevos pedidos de libertad.

El pasado judicial de los magistrados intervinientes

La figura del juez Gómez Urso ha generado controversia pública debido a su trayectoria previa. Fue uno de los dos magistrados que recibieron absolución por delitos de negligencia, incumplimiento de deberes y parcialidad manifiesta durante el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Esta sentencia fue posteriormente declarada nula por la Cámara de Casación debido a la ausencia de perspectiva de género en la actuación judicial inicial.

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El magistrado actual deberá definir si concede finalmente la libertad condicional a Echenique, quien lleva más de veinticinco años encarcelado. La familia Melmann insiste en que el tiempo no debe borrar la gravedad del crimen ni facilitar la salida anticipada del responsable principal. La evaluación psiquiátrica de 2027 servirá como un dato más en este largo proceso de definición penitenciaria.

Lucha por la memoria y justicia completa

Gustavo Melmann reafirmó el compromiso inquebrantable de su familia para continuar la batalla legal y social. Describió los últimos veinticinco años como un período marcado por el amor, el dolor y una lucha incansable contra un sistema que percibe como fallido. Su mensaje final exige memoria, verdad y justicia plena para Natalia y para todas las víctimas de violencia de género.

La demanda por la captura del quinto autor del femicidio sigue siendo una prioridad para la familia y los abogados de la causa. Mientras tanto, la comunidad espera con preocupación cómo resolverá la justicia los pedidos de libertad de los condenados, en un contexto donde la confianza en las instituciones ha sido severamente erosionada por casos anteriores y omisiones actuales.