Los allegados al cantante anunciaron que el último adiós será el domingo 7 de junio, con fecha y lugar a confirmar el sábado, mientras el Congreso se mantiene fuera de la agenda por limitaciones estructurales. Un club de fútbol ofreció su estadio como alternativa para acoger a los seguidores.

Los allegados al legendario cantante de rock argentino, Indio Solari , anunciaron a través de sus redes sociales los últimos detalles del homenaje público que se realizará en su honor.

La familia del artista confirmó que el velorio abierto al público tendrá lugar el domingo 7 de junio, una decisión tomada para permitir que seguidores de todas partes del país y del exterior puedan rendir su último adiós sin prisas. En el comunicado se indica que el horario y el lugar exacto serán divulgados el día anterior, el sábado, con la intención de organizar la afluencia masiva y evitar contratiempos logísticos.

El mensaje enfatiza la importancia de ofrecer tiempo suficiente a quienes viajan largas distancias para acompañar a la familia y a los amigos del músico en este momento de duelo colectivo. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reiteró mediante sus perfiles en las redes sociales que el edificio del Congreso no será utilizado como escenario para el velorio.

La decisión se sustenta en consideraciones técnicas, ya que la infraestructura del recinto no está diseñada para soportar la concentración de miles de personas que se espera para este homenaje. A pesar de la posición firme, el dirigente libertario inició su comunicado con un tono respetuoso, reconociendo la trayectoria y el legado de Solari en la historia del rock nacional.

Expresó su solidaridad con los familiares, amigos y fanáticos que lamentan la pérdida del ícono musical, subrayando la magnitud del impacto cultural que dejó durante décadas. En medio de la planificación, un club de fútbol argentino ofreció su estadio como posible sede para el velorio, una iniciativa que ha sido bien recibida por la comunidad de seguidores. La propuesta busca proporcionar un espacio amplio y seguro, capaz de albergar a una audiencia numerosa sin comprometer la seguridad de los asistentes.

Las autoridades y los representantes de la familia están evaluando esta opción, considerando factores como la accesibilidad, la capacidad de control de multitudes y la disponibilidad de servicios esenciales. La esperanza es que, al final, se encuentre una solución que permita a los miles de admiradores rendir homenaje a Indio Solari de manera digna y respetuosa, en un entorno que garantice la seguridad de todos los presentes y honre la trayectoria del artista que marcó una época en la música popular argentina





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