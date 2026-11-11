Familia de Facundo Gorga reclama investigar a autoridades del Jockey Club

La familia de Facundo Gorga reclama investigar a directivos del Jockey Club de Rosario por la muerte en la pileta y cuestiona a los fiscales de la causa.

La familia de Facundo Gorga, el niño de 10 años que murió ahogado en una pileta del Jockey Club de Rosario, pidió a la fiscal general María Cecilia Vranicich que se investigue a las autoridades del club y se sancione a los fiscales que intervinieron en la causa. El reclamo se produce a casi tres años de la muerte, ocurrida el 2 de enero de 2024.

La madre del niño, María José Chena, acusó al Ministerio Público de la Acusación de favorecer a los directivos con testimonios y elementos que, según denunció, fueron falseados para descartar sus responsabilidades. La presentación surgió después de que el fiscal regional Matías Merlo ratificara la decisión de no avanzar contra el presidente del club, Charles Roberts.

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Cómo funcionaba el sistema de succión de la pileta

La querella sostiene que el sistema de succión de la pileta tenía un solo conducto, ubicado en la pared norte, donde Facundo quedó atrapado y sumergido. Según Chena, los fiscales habían descrito la existencia de dos tomas, una en cada pared lateral, lo que la familia considera una explicación construida para favorecer a los directivos.

Para la familia, establecer cuántas tomas había y dónde estaban ubicadas es central para determinar si las autoridades del club conocían el riesgo de la instalación. La querella afirma que esa discusión sobre la inspección realizada por Bomberos no es un detalle técnico, sino el eje para saber quién sabía del peligro.

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Chena recordó que existían antecedentes de accidentes vinculados con el mismo sistema de succión. Un hombre había sufrido el atrapamiento de un brazo y también se había registrado la succión de una toalla. Según la madre, esos episodios impedían presentar el peligro como un hecho imprevisible.

Las objeciones de la querella a la resolución de Merlo

La familia cuestiona que el fiscal regional Matías Merlo haya convalidado la investigación sin examinar la conducta de los principales responsables del club. La madre de Facundo afirmó que el pronunciamiento no respondió las objeciones centrales planteadas por la querella.

La querella también cuestiona el testimonio atribuido al socio Matías Enz. Chena denunció que el contenido fue modificado y que se incorporaron referencias que, según afirmó, el hombre no había realizado, como la descripción de que un caño le había succionado la panza, la ubicación del conducto a 3,5 metros de profundidad y la falta de recuerdo sobre si estaba en la pared norte o en la sur.

Los abogados Víctor Corvalán y Evelyn Quain señalaron que la primera referencia al episodio describía el atrapamiento de un brazo, mientras que en la última resolución apareció otra formulación. Frente a esas objeciones, Merlo calificó lo sucedido como un error de arrastre y mantuvo la decisión de no investigar a los directivos.

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La familia también puso en duda la existencia de una estructura colocada posteriormente para solucionar el problema. Según los abogados, ese supuesto hecho no fue corroborado por otros testimonios ni por la documentación informática analizada durante la investigación.

Responsabilidad de la conducción del Jockey Club

La familia de Facundo Gorga rechaza que los integrantes de la comisión directiva puedan eludir responsabilidades por no tener contacto cotidiano con las instalaciones. Chena sostiene que la conducción del club debe responder por lo que hizo cuando tuvo conocimiento de situaciones que advertían un riesgo grave.

La madre aclaró que su planteo no consiste en atribuir a los directivos la obligación de revisar personalmente cada caño o de controlar las tareas de mantenimiento. Su reclamo apunta a establecer qué medidas adoptaron las autoridades frente a los antecedentes conocidos sobre la pileta.

El reclamo alcanza a Charles Roberts, presidente del Jockey Club; a Jorge Sánchez Almeyra, titular de la comisión del country; y a Luis Luzzini, gerente general. Los fiscales de Delitos Culposos Matías Edery y Valeria Piazza Iglesias habían decidido no avanzar contra ellos, decisión que Merlo ratificó.