Familia de abogado argentino preso en Venezuela solicita medidas cautelares a la CIDH

La familia de Germán Giuliani, abogado argentino detenido en Venezuela, solicita a la CIDH medidas cautelares para proteger su vida y exigir información sobre su estado y situación legal. El FADD apoya la solicitud, denunciando condiciones de detención inhumanas y acusaciones infundadas.

La familia de Germán Giuliani , el abogado argentino que ha permanecido encarcelado en Venezuela durante más de 300 días, ha presentado formalmente una solicitud de medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ). Esta solicitud, respaldada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), busca garantizar la vida y la integridad física de Giuliani.

Además, se exige que se proporcione información precisa sobre su paradero, su estado de salud y su situación jurídica actual. La presentación detalla las circunstancias de su detención, que tuvo lugar entre el 21 y el 23 de mayo de 2025, cuando Giuliani fue aprehendido por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en aguas del estado venezolano de Anzoátegui en compañía de tres ciudadanos venezolanos. La familia denuncia que, en los días posteriores a la detención, no recibieron información oficial sobre su paradero, lo que, según la presentación, constituyó un período de desaparición forzada. La familia de Giuliani y el FADD enfatizan la gravedad de la situación, destacando la falta de acceso a la asistencia consular y legal, las condiciones de reclusión inhumanas y los supuestos malos tratos que ha sufrido el abogado argentino. \El documento presentado ante la CIDH denuncia que Giuliani se encuentra privado de libertad en condiciones que violan sus derechos fundamentales. Entre las preocupaciones expresadas se encuentran las comunicaciones extremadamente restringidas, la falta de acceso regular a asistencia consular y a una defensa legal adecuada, y los prolongados períodos de incomunicación a los que ha sido sometido. Además, se denuncian malos tratos que incluyen golpes destinados a forzar declaraciones y condiciones de reclusión que no cumplen con los estándares internacionales. Estas condiciones se caracterizan por la falta de acceso a una alimentación adecuada, el escaso contacto con el exterior y la ausencia de atención médica necesaria. Las autoridades venezolanas han vinculado a Giuliani con supuestos delitos de terrorismo y narcotráfico, acusaciones que la familia rechaza categóricamente, considerándolas infundadas y una clara estrategia para justificar su detención prolongada. La presentación ante la CIDH argumenta que el caso cumple con los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable establecidos en el reglamento, dado que se trata de una persona detenida sin garantías judiciales y en condiciones que podrían poner en peligro su vida y su salud. \La solicitud ante la CIDH solicita la liberación inmediata de Germán Giuliani. Según la documentación presentada, Giuliani es actualmente el único ciudadano argentino que permanece detenido en Venezuela, lo cual resalta la urgencia de la situación y la necesidad de una intervención internacional para garantizar su seguridad y bienestar. Otros ciudadanos argentinos que también habían sido detenidos en Venezuela en los últimos dos años ya han sido liberados, siendo el último de ellos el gendarme Nahuel Gallo, quien regresó a Argentina a principios de marzo. La familia y el FADD instan a la CIDH a tomar medidas cautelares de manera urgente para proteger la vida de Giuliani y asegurar que sus derechos fundamentales sean respetados. La solicitud también exige una investigación exhaustiva sobre las condiciones de su detención y los cargos que se le imputan, con el objetivo de determinar la verdad y garantizar la justicia en este caso. La persistencia de la detención de Giuliani y la falta de información oficial sobre su estado físico y mental son motivo de profunda preocupación y exigen una respuesta inmediata de las autoridades competentes





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