A critical analysis of the use of false accounts and the abuse of power in politics and governance, with specific examples of post-election manipulation and manipulation of policies.

Un posteo desde una cuenta falsa expuso en toda su crudeza la disputa en el falso triángulo de hierro. ¿Qué hará el Presidente si no tiene a quién culpar?

¿Es un juego, y puede ser una trampa? Los cuando aún era Twitter, el político republicano Dean Browning -blanco, cristiano y conservador- posteó: "Soy un hombre negro y gay, y puedo decir personalmente que Obama no hizo nada por mí; mi vida sólo cambió un poco, y para peor".

Un rato después se descubrió que Browning tenía un perfil falso como, un supuesto hombre negro y gay partidario de Trump, y su intención era tuitear desde esa cuenta, pero la carrera política de Browning, que tampoco parecía muy promisoria, se terminó cinco minutos después. Más acá en el tiempo, en septiembre de 2022, la primera ministra británica Liz Truss acordó con sus ministros usar X como globo de ensayo para "filtrar" detalles del plan económico en preparación.

Lo publicado destruyó la confianza de los mercados, y Truss debió renunciar un mes más tarde, convirtiéndose en la primera ministra con menos tiempo en el cargo. La secuencia podría seguir con la cuenta falsa @PeriodistaRufus, el posteo con críticas a FlyBondi, propiedad de Leonardo Scatturice, el descubrimiento del link a la cuenta de IG de Martín Menem y la reacción caliente de Santiago Caputo. Los cracks de la virtualidad pegándose, no un tiro, sino un escopetazo en ambos pies.

Los cracks de la virtualidad pegándose, no un tiro, sino un escopetazo en ambos pies. Los cracks de la virtualidad pegándose, no un tiro, sino un escopetazo en ambos pies. Los cracks de la virtualidad pegándose, no un tiro, sino un escopetazo en ambos pies. No pueden manejar cuatro cuentas robadas y quieren manejar la botonera.

Cuando los cracks de la virtualidad pegándose, no un tiro, sino un escopetazo en ambos pies. cuando aún era Twitter, el político republicano Dean Browning -blanco, cristiano y conservador- posteó: "Soy un hombre negro y gay, y puedo decir personalmente que Obama no hizo nada por mí; mi vida sólo cambió un poco, y para peor". Cuando aún era Twitter, el político republicano Dean Browning -blanco, cristiano y conservador- posteó: "Soy un hombre negro y gay, y puedo decir personalmente que Obama no hizo nada por mí; mi vida sólo cambió un poco, y para peor".

Cuando aún era Twitter, el político republicano Dean Browning -blanco, cristiano y conservador- posteó: "Soy un hombre negro y gay, y puedo decir personalmente que Obama no hizo nada por mí; mi vida sólo cambió un poco, y para peor". Cuando aún era Twitter, el político republicano Dean Browning -blanco, cristiano y conservador- posteó: "Soy un hombre negro y gay, y puedo decir personalmente que Obama no hizo nada por mí; mi vida sólo cambió un poco, y para peor".

Cuando aún era Twitter, el político republicano Dean Browning -blanco, cristiano y conservador- posteó: "Soy un hombre negro y gay, y puedo decir personalmente que Obama no hizo nada por mí; mi vida sólo cambió un poco, y para peor". cuando aún era Twitter, el político republicano Dean Browning -blanco, cristiano y conservador- posteó: "Soy un hombre negro y gay, y puedo decir personalmente que Obama no hizo nada por mí; mi vida sólo cambió un poco, y para peor". La primera ministra británica Liz Truss acordó con sus ministros usar X como globo de ensayo para "filtrar" detalles del plan económico en preparación.

Lo publicado destruyó la confianza de los mercados, y Truss debió renunciar un mes más tarde, convirtiéndose en la primera ministra con menos tiempo en el cargo. La secuencia podría seguir con la cuenta falsa @PeriodistaRufus, el posteo con críticas a FlyBondi, propiedad de Leonardo Scatturice, el descubrimiento del link a la cuenta de IG de Martín Menem y la reacción caliente de Santiago Caputo. Los cracks de la virtualidad pegándose, no un tiro, sino un escopetazo en ambos pies





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